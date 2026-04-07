Abusó de sus sobrinas, casi lo lincharon en Pocito y lo condenaron a 7 años de prisión

Un hombre identificado como E.M. fue condenado este martes a 7 años de prisión efectiva tras reconocer su responsabilidad en el delito de abuso sexual gravemente ultrajante contra sus dos sobrinas políticas , de 10 y 11 años. Por este hecho, hubo una gresca familiar -en la que casi terminó linchando- en Lote Hogar 33, Pocito. La resolución se dio en el marco de un juicio abreviado, con intervención del juez de Garantías Diego Sanz.

Tribunales Denuncia y gresca familiar en Pocito: el sospechoso quedó en la mira por abusar a dos sobrinas y lo dejaron preso

La investigación estuvo a cargo del fiscal Mariano Juárez Prieto y la ayudante fiscal Agustina Cerdera, de la UFI ANIVI, mientras que la defensa del acusado fue ejercida por el abogado Juan Fuenzalida. Con este acuerdo judicial, el imputado evitó llegar a un juicio oral y recibió una pena menor a la que arriesgaba, que podía alcanzar hasta 20 años de prisión.

image El juez de garantías Diego Sanz.

El caso había salido a la luz a fines de enero pasado, cuando la madre de las niñas denunció los abusos tras escuchar el desgarrador relato de una de sus hijas. Según expusieron en su momento desde la fiscalía, los hechos habrían ocurrido en reiteradas ocasiones durante varios años, situación que luego fue confirmada también por la hermana menor.

La denuncia derivó en la inmediata intervención judicial y en la detención del acusado, quien en la audiencia de formalización se mostró en estado de shock, evitando mirar a los fiscales y tomándose la cabeza. En aquella instancia, la defensa había negado los hechos y asegurado que el hombre no tenía contacto frecuente con las menores debido a su trabajo rural.

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Sin embargo, el avance de la causa y la recolección de pruebas llevaron finalmente al imputado a admitir su culpabilidad en un juicio abreviado, lo que derivó en la condena conocida este martes.

image El abogado defensor Juan Fuenzalida.

El caso no solo generó conmoción por la gravedad de los delitos, sino también por las consecuencias que desató en el entorno familiar. Horas después de la detención, se produjo una violenta gresca en el interior del Lote Hogar 33, en Pocito, donde familiares de las víctimas y del acusado se enfrentaron en un episodio que dejó al menos dos personas heridas, una de ellas con una grave lesión en el cráneo.

Según las actuaciones policiales, allegados a las niñas habrían intentado incendiar la vivienda del acusado utilizando un bidón de nafta, lo que derivó en una feroz reacción de la otra familia. A pesar de la magnitud del enfrentamiento, no hubo detenidos por ese episodio.