Denuncia y gresca familiar en Pocito: el sospechoso quedó en la mira por abusar a dos sobrinas y lo dejaron preso

Sin mirar a los fiscales y agarrándose la cabeza como si estuviera en shock, el sujeto señalado de abusar a sus sobrinas políticas de 10 y 11 años quedó imputado formalmente por abuso sexual gravemente ultrajante; delito por el cual podría recibir -si se lo considera culpable en juicio- hasta 20 años de pena. Además, el juez de Garantías Diego Sanz le dictó la prisión preventiva, por el término de 30 días.

La ayudante fiscal Agustina Cerdera y el fiscal Mariano Juárez Prieto, de la UFI ANIVI , dieron a conocer los detalles del aberrante hecho que salió a la luz en los últimos días y que también terminó con graves conflictos familiares.

WhatsApp Image 2026-01-30 at 10.30.23 (2) Fiscal Mariano Juárez Prieto y la ayudante fiscal Agustina Cerdera.

La madre de las niñas manifestó que se enteró el pasado 26 de enero. Su hija, de 11 años, rompió en llanto y se lo contó. Le dijo que el abuso habría sucedido en más de una ocasión durante varios años, y que su hermanita (de 10 años) también lo sufría. La mujer, espantada por lo que escuchó, le preguntó a su otra hija, quien confirmó el relato.

A las menores se le hará entrevista videograbada -ex Cámara Gesell-- en los próximos días.

La denunciante se dirigió de inmediato al hospital, ya que no sabía a dónde acudir para denunciar lo ocurrido. La médica pediatra que las atendió también se enteró de este brutal episodio, expresaron los fiscales en la audiencia.

WhatsApp Image 2026-01-30 at 10.30.24 (1) Juez de Garantías Diego Sanz.

Los abogados defensores del acusado, los letrados Juan Fuenzalida y Gonzalo Rojas, negaron los hechos. Además, manifestaron que su cliente negó tener contacto con las víctimas, ya que trabaja en el campo desde las 6 de la mañana hasta las 18 y casi nunca las veía o compartía tiempo con ellas.

También pusieron en duda lo relatado por la fiscalía, señalando que las niñas no precisaron dónde habrían ocurrido estos presuntos ultrajes sexuales.

Los defensores también se refirieron al episodio posterior a la detención del imputado, donde expresaron que la familia de este se defendió de la agresión del padre de las pequeñas, quien supuestamente ingresó con un bidón de nafta con intenciones de prender fuego a la vivienda. Esta agresión ocurrió en el Lote Hogar 33 de Pocito.

WhatsApp Image 2026-01-30 at 10.30.24 Abogados defensores.

El grave hecho de abuso sexual que terminó en una gresca

La detención de este sujeto se llevó a cabo el martes en horas de la tarde y ese mismo día, en horas de la noche, hubo un impactante enfrentamiento entre los familiares en el interior del Lote 33 en Rawson.

Según el parte policial, parientes de la menor ingresaron a la vivienda donde vivía el presunto abusador con intenciones de prender fuego todo, ya que iban con un bidón de nafta. Esa noche, los cercanos a las menores involucradas terminaron golpeados e internados en el hospital.