miércoles 28 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Secuelas

Tras la detención del presunto tío abusador, hubo una violenta gresca en Rawson

Dos personas terminaron heridas. La supuesta gresca fue protagonizada por vecinos del barrio La Estación y del Valle Grande.

Por Redacción Tiempo de San Juan
patrullero.jpg
Lee además
detuvieron en pocito a un hombre denunciado por abusar a dos ninas
Justicia

Detuvieron en Pocito a un hombre denunciado por abusar a dos niñas
reclamos y golpes en una concesionaria de capital por presuntas estafas: tras la detencion de un cliente, ahora agredieron a un responsable de la firma
Video

Reclamos y golpes en una concesionaria de Capital por presuntas estafas: tras la detención de un cliente, ahora agredieron a un responsable de la firma

Según fuentes del caso, la familia de las menores habría buscado justicia por mano propia y se habría vengado con violencia. Según dijeron los vecinos de este Lote Hogar, los protagonistas fueron bandos de los barrios La Estación y de Valle Grande.

Este hecho ocurrió horas después de la aprehensión. Según actuaciones policiales, alrededor de las 22 horas, los familiares de las menores fueron hacia el Lote y empezaron a generar disturbios a los parientes del supuesto abusador. Supuestamente, ingresaron a la vivienda y arrojaron nafta con intención de prender fuego la casa.

No hay detenidos hasta el momento.

Esta pelea terminó con dos personas heridas. Los hermanos que habrían entrado a la vivienda arrojando nafta fueron las lesionados. Un hombre identificado como J.G. sufrió un grave golpe en la cabeza tras ser atacado con un hierro. Además, su hermana, de 35 años, sufrió lesiones en el rostro (pómulo y frente), también al ser agredida con una barra de hierro.

Desde la Policía informaron que el bidón de nafta fue secuestrado. Asimismo, informaron que no hay personas demoradas.

Temas
Seguí leyendo

Borrachos, tres hermanos armaron un escándalo en un boliche sanjuanino y terminaron en la comisaría

Admitieron que secuestraron a sus cuatro hijos en Santa Lucía y los condenaron: no podrán acercarse a ellos

Descubren un robo hormiga en un negocio de Pocito y apuntan a un empleado desleal

Está en el penal por abuso sexual y solicitó modificar el régimen de visitas para ver a su pareja

Rompió el silencio el empresario sanjuanino detenido en Mendoza acusado de estafar a egresados

Delincuentes escapaban de la policía y abandonaron la moto tras una caída

Atrapan en Capital a un mendocino acusado de propinarle un hachazo en la cabeza a un hombre

Tras las masivas denuncias de estafa contra Branka Motors, allanan otra concesionaria y secuestran dos motos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
tras las masivas denuncias de estafa contra branka motors, allanan otra concesionaria y secuestran dos motos
En Capital

Tras las masivas denuncias de estafa contra Branka Motors, allanan otra concesionaria y secuestran dos motos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La licenciada Silvana Garibaldi perdió la vida en una cascada del Parque Nacional Nahuel Huapi
Tragedia en Bariloche

La licenciada Silvana Garibaldi perdió la vida en una cascada del Parque Nacional Nahuel Huapi

Tras las masivas denuncias de estafa contra Branka Motors, allanan otra concesionaria y secuestran dos motos
En Capital

Tras las masivas denuncias de estafa contra Branka Motors, allanan otra concesionaria y secuestran dos motos

El sanjuanino detenido el miércoles pasado. Roberto Castro Rojas ya había estado preso por otro resonante caso de tráfico de droga.
Impactante revelación

Uno de los sanjuaninos presos por los 64 kilos de cocaína purgó condena por el tráfico de 784 kilos de marihuana

Montuva, arrasado: montañas de barro dentro del salón de eventos. La creciente se llevó muebles, alambrados y deformó por completo el terreno del predio en Zonda. video
Creciente histórica

La noche en la que el agua y el barro lo cambiaron todo: dos testimonios desde la tragedia en Zonda

Nuevo alerta por granizo y ráfagas de hasta 90 km/h: ¿cuáles serían los departamentos de San Juan afectados?
Pronóstico

Nuevo alerta por granizo y ráfagas de hasta 90 km/h: ¿cuáles serían los departamentos de San Juan afectados?

Te Puede Interesar

Admitieron que secuestraron a sus cuatro hijos en Santa Lucía y los condenaron: no podrán acercarse a ellos
UFI CAVIG

Admitieron que secuestraron a sus cuatro hijos en Santa Lucía y los condenaron: no podrán acercarse a ellos

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cambio drástico en la Etapa 5: el pelotón no irá a Punta Negra y sólo recorrerá el Dique de Ullum
Vuelta a San Juan

Cambio drástico en la Etapa 5: el pelotón no irá a Punta Negra y sólo recorrerá el Dique de Ullum

El después de la creciente: restos de embarcaciones y sedimentos acumulados marcan el impacto del temporal en los paradores del dique Punta Negra. video
Recorrida de Tiempo de San Juan

La creciente en el dique Punta Negra: así quedaron los paradores del dique

Descubren un robo hormiga en un negocio de Pocito y apuntan a un empleado desleal
Sustracción de mercadería

Descubren un robo hormiga en un negocio de Pocito y apuntan a un empleado desleal

Atrasan y generan violencia: periodistas sanjuaninas salieron al cruce de las polémicas declaraciones de Horacio Pagani
Opiniones

"Atrasan y generan violencia": periodistas sanjuaninas salieron al cruce de las polémicas declaraciones de Horacio Pagani