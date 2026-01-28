Tras la detención del presunto tío abusador, hubo una violenta gresca en Rawson

Luego de que la Policía detuviera a un hombre acusado de abusar sexualmente de dos niñas, que serían sus sobrinas políticas , se desató una brutal pelea en el interior del Lote Hogar 33, en Rawson. El saldo que dejó esta pelea fue de dos heridos; uno de ellos terminó grave e internado en el hospital con una grave lesión en el cráneo.

Según fuentes del caso, la familia de las menores habría buscado justicia por mano propia y se habría vengado con violencia. Según dijeron los vecinos de este Lote Hogar, los protagonistas fueron bandos de los barrios La Estación y de Valle Grande.

Este hecho ocurrió horas después de la aprehensión. Según actuaciones policiales, alrededor de las 22 horas, los familiares de las menores fueron hacia el Lote y empezaron a generar disturbios a los parientes del supuesto abusador. Supuestamente, ingresaron a la vivienda y arrojaron nafta con intención de prender fuego la casa.

No hay detenidos hasta el momento.

Esta pelea terminó con dos personas heridas. Los hermanos que habrían entrado a la vivienda arrojando nafta fueron las lesionados. Un hombre identificado como J.G. sufrió un grave golpe en la cabeza tras ser atacado con un hierro. Además, su hermana, de 35 años, sufrió lesiones en el rostro (pómulo y frente), también al ser agredida con una barra de hierro.

Desde la Policía informaron que el bidón de nafta fue secuestrado. Asimismo, informaron que no hay personas demoradas.