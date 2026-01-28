miércoles 28 de enero 2026

Procedimiento

Atrapan en Capital a un mendocino acusado de propinarle un hachazo en la cabeza a un hombre

Se trata de Sergio Miguel Jatuff. La aprehensión fue en la localidad del Quinto Cuartel. Era integrante de la ONG REMAR dedicada a la rehabilitación de personas con problemas de adicciones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Sergio Miguel Jatuff, el mendocino atrapado este martes en el microcentro sanjuanino.

Durante la siesta de este martes, personal policial de la Brigada de Homicidios (UFI Delitos Especiales) de la Policía detuvo a Sergio Miguel Jatuff, un mendocino que es investigado en una causa por tentativa de homicidio. Según medios de Mendoza, este sujeto y su hermano (Darío Jatuff) están acusados de propinarle una paliza y asestarle un hachazo a un vecino de Guaymallén.

Según fuentes de la Justicia sanjuanina, la aprehensión se logró en horas de la siesta de este martes 27 de enero y se concretó en la esquina de Mendoza y Santa Fe, en el microcentro sanjuanino.

El prófugo integraba la ONG REMAR, que asiste a personas en proceso de rehabilitación. Los policías mendocinos le habían hecho un seguimiento a este hombre y sabían que estaba en la localidad del Quinto Cuartel, en Pocito. Cuando los brigadistas sanjuaninos fueron hacia esa zona, Jatuff ya no residía allí. Se le hizo un nuevo seguimiento y finalmente dieron con él en el centro.

En el diario El Sol de Mendoza dieron a conocer que los hermanos Jatuff están imputados por homicidio simple en grado de tentativa, en calidad de coautores.

Cómo fue el hecho que habría protagonizado este mendocino detenido en Pocito

Según el medio mendocino, Darío Jesús Jatuff Cuello y su hermano Sergio Miguel atacaron de manera conjunta a Marcelo Damián Ferreyra, minutos antes de las 18.30 del pasado 26 de noviembre de 2025.

Darío empuñaba un hacha y Sergio, un palo. La víctima fue golpeada en todo el cuerpo y, en medio de la agresión, el hacha quedó incrustada en la cabeza de Ferreyra de forma horizontal, mientras uno de los agresores incitaba a continuar el ataque con gritos de “matalo, matalo”, sostiene la teoría de los pesquisas.

Tras la violenta escena, Ferreyra fue trasladado de urgencia al Hospital Central, donde quedó internado en Terapia Intensiva. Los médicos diagnosticaron un traumatismo encéfalocraneano con fractura expuesta y depresión frontal, cuadro que lo dejó en estado crítico y que fue determinante para la imputación penal que recayó sobre los agresores.

