lunes 19 de enero 2026

Reclamos y golpes en una concesionaria de Capital por presuntas estafas: tras la detención de un cliente, ahora agredieron a un responsable de la firma

El episodio ocurrió este lunes por la mañana en una concesionaria ubicada en 25 de Mayo y Avenida Rioja. Clientes denunciaron demoras en la entrega de motos ya pagadas y la falta de devolución del dinero. Hubo incidentes, intervención policial y un hombre relacionado con el negocio terminó golpeado. Un hombre, detenido el último jueves por el supuesto robo de una moto, aceptó la probation.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Una situación de extrema tensión se vivió este lunes por la mañana en pleno centro de Capital, cuando una multitud de personas se congregó frente a una concesionaria de motos para reclamar por la entrega de rodados que, aseguran, fueron abonados hace semanas o meses. El conflicto escaló hasta derivar en agresiones físicas y una intervención policial. En este marco, un hombre, detenido el último jueves por el supuesto robo de una moto, aceptó la probation.

El hecho tuvo lugar en el local comercial Branka Motors, ubicado en la intersección de calle 25 de Mayo y avenida Rioja. Según relataron los presentes, los reclamos comenzaron por demoras reiteradas en la entrega de motocicletas y la negativa de la empresa a reintegrar el dinero a quienes decidieron cancelar la operación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2013299483841360045&partner=&hide_thread=false

En ese contexto, cuando uno de los integrantes de la firma -quien no fue identificado- salió a dialogar con los manifestantes, fue increpado y agredido físicamente en la vereda del local. La situación obligó a la intervención de efectivos policiales para evitar que el conflicto pasara a mayores.

El antecedente que encendió el reclamo

La protesta tuvo como detonante la detención de Juan Marcelo Díaz, ocurrida días atrás en el mismo comercio. Su hermana, Romina Díaz, expresó a Tiempo de San Juan que su familiar fue detenido luego de reclamar una motocicleta que había pagado de contado.

“Venimos porque después de que él estuvo cinco días detenido, por venir a retirar una moto que pagó de contado, decidimos acompañar a toda esta gente. Mi hermano pagó una moto de alrededor de 1.200.000 pesos. Hay personas que pagaron mucho más, 2.500.000 o 2.600.000 pesos”, afirmó.

image

La mujer aseguró que, tras cumplirse el plazo de entrega prometido, desde la concesionaria le informaron que debía seguir esperando y que no podían devolverle el dinero. “Él pidió la plata y le dijeron que no se la podían devolver. Entonces dijo que se iba a llevar otra moto. Sacó una moto del salón y ahí lo denunciaron. Desde ese momento está preso”, indicó.

Romina Díaz sostuvo además que, tras el caso de su hermano, comenzaron a conocerse otros reclamos similares. “Hay gente que lleva dos meses, tres meses y hasta cinco meses esperando. Nadie sabe quién es el dueño, no saben para quién trabajan. Es una empresa fantasma”, aseguró.

Otros reclamos

Durante la mañana, varios de los presentes afirmaron que existen clientes a quienes les informaron que deberán esperar otros 20 días más por motos ya abonadas, mientras que a otros se les ofreció llevarse un rodado distinto, de menor valor al que habían pagado originalmente.

La resolución judicial

Según informaron fuentes judiciales, este lunes se resolvió la situación procesal de Juan Marcelo Díaz. La causa fue encuadrada como hurto simple en grado de tentativa y quedó a cargo del fiscal Miguel Gay.

image

La Justicia dispuso la suspensión del juicio a prueba por el término de un año, con la obligación de realizar 40 horas de trabajo no remunerado en el municipio de su domicilio, una reparación simbólica de 10.000 pesos y el cumplimiento de pautas de conducta.

El hecho investigado ocurrió el 15 de enero de 2026, cuando Díaz concurrió al local para reclamar una motocicleta que presuntamente había adquirido. Tras una discusión con empleados, tomó del salón una Keller Cronos 110 cc, color azul, e intentó retirarse del lugar, siendo aprehendido a una cuadra tras una persecución. El procedimiento se inició bajo el sistema de flagrancia, con intervención judicial.

