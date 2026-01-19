Video: la desesperación de la madre del joven que casi fue degollado en la "Misa de Omega"

El video del momento posterior a la pelea y ataque a un joven de 19 años durante la "Misa de Omega".

Tras el violento episodio ocurrido durante la madrugada de este lunes durante el desarrollo del show conocido como la “Misa de Omega”, en Rawson, trascendió un video captado en el momento de los hechos. En las imágenes se puede ver la desesperación de la madre del joven que fue atacado en la zona del cuello con una botella rota, quien pide ayuda para su hijo.

Violencia El trasfondo del ataque con una botella rota en la "Misa de Omega" y cuál es el estado de la víctima de 19 años

En Rawson Descontrol en la "Misa de Omega": quiso defender a su madre y casi lo degollaron con una botella rota

“A mi hijo lo han cortado entero”, dice la mujer de apellido Ávila, quien estaba con su hijo de 19, en el momento en que ocurrieron los hechos. Es más, según trascendió, el joven intentó defender a su madre y fue cuando lo atacaron.

En las mismas imágenes, se puede observar cómo las amigas de la mujer intentan frenarla y le piden que se tranquilice, debido a que el adolescente ya está siendo tratado por los médicos.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: " Violento episodio en Rawson: durante la madrugada del lunes, en el boliche Way, un joven de 19 años fue atacado en el cuello con una botella rota al intentar defender a su madre en medio de una pelea. Un video muestra la desesperación de la mujer pidiendo ayuda. El joven recibió 8 puntos de sutura, fue trasladado al Hospital Rawson y se encuentra fuera de peligro. El agresor aún no fue identificado oficialmente. Más info en @tiempodesanjuan #lamisadeomega #pelea #policiales #tiempodesanjuan" View this post on Instagram

Cabe recordar que, finalmente, el joven de apellido Manrique fue trasladado al Hospital Rawson, donde debieron realizar 8 puntos de sutura y permanece internado fuera de peligro.

El violento episodio se registró antes de las 6, en el boliche Way, ubicado sobre Lateral de Ruta 40, entre Putaendo y Troja. De acuerdo al relato de las víctimas, el ataque se produjo en medio de una pelea dentro del local bailable, cuando el joven intentó defender a su madre.

Si bien aún no fue identificada oficialmente la persona agresora, Ávila y su hijo señalaron que se trataría de un hombre que residiría en el barrio Candelaria, conocido con el apodo de “Pichi”, con quien mantendrían problemas de antigua data, presuntamente originados en Concepción.