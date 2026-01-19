lunes 19 de enero 2026

En Rawson

Video: la desesperación de la madre del joven que casi fue degollado en la "Misa de Omega"

En las imágenes captadas a la salida del local donde la banda ofreció su show, se puede ver a la mujer que pide ayuda por su hijo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El video del momento posterior a la pelea y ataque a un joven de 19 años durante la Misa de Omega.

El video del momento posterior a la pelea y ataque a un joven de 19 años durante la "Misa de Omega".

Tras el violento episodio ocurrido durante la madrugada de este lunes durante el desarrollo del show conocido como la “Misa de Omega”, en Rawson, trascendió un video captado en el momento de los hechos. En las imágenes se puede ver la desesperación de la madre del joven que fue atacado en la zona del cuello con una botella rota, quien pide ayuda para su hijo.

“A mi hijo lo han cortado entero”, dice la mujer de apellido Ávila, quien estaba con su hijo de 19, en el momento en que ocurrieron los hechos. Es más, según trascendió, el joven intentó defender a su madre y fue cuando lo atacaron.

En las mismas imágenes, se puede observar cómo las amigas de la mujer intentan frenarla y le piden que se tranquilice, debido a que el adolescente ya está siendo tratado por los médicos.

Cabe recordar que, finalmente, el joven de apellido Manrique fue trasladado al Hospital Rawson, donde debieron realizar 8 puntos de sutura y permanece internado fuera de peligro.

El violento episodio se registró antes de las 6, en el boliche Way, ubicado sobre Lateral de Ruta 40, entre Putaendo y Troja. De acuerdo al relato de las víctimas, el ataque se produjo en medio de una pelea dentro del local bailable, cuando el joven intentó defender a su madre.

Si bien aún no fue identificada oficialmente la persona agresora, Ávila y su hijo señalaron que se trataría de un hombre que residiría en el barrio Candelaria, conocido con el apodo de “Pichi”, con quien mantendrían problemas de antigua data, presuntamente originados en Concepción.

