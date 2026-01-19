lunes 19 de enero 2026

Detalles reveladores

Un camionero prófugo y la trama detrás del secuestro histórico de 64 kilos de cocaína

El transportista que llevaba la droga es buscado por la Justicia Federal. La frustrada entrada en Mendoza y cómo fue que descubrieron del cargamento de droga en San Juan, el segundo más importante que se recuerde en la provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
cocaina 2
cocaina 1

La Justicia Federal lanzó una cacería para dar con el camionero norteño que transportaba 64 kilos de cocaína, que por azar no llegaron a Mendoza y fueron descubiertos en circunstancias increíbles en un depósito de Rawson. El chofer se encuentra prófugo y, mientras tanto, salieron a la luz la trama secreta y cómo llegaron a dar con el secuestro histórico de esa droga, el segundo en importancia que se recuerde en la provincia.

Las primeras informaciones hablan de 64 kilos de cocaína —otras fuentes dicen que fueron 62—, los secuestrados en tres procedimientos realizados entre el viernes y sábado último en Rawson por efectivos de Drogas Ilegales de la Provincia de San Juan y Gendarmería Nacional. Todavía no hay comunicados oficiales y existe hermetismo en la causa, pero se conoció que el fiscal Francisco Maldonado y el juez federal Leopoldo Rago Gallo ordenaron la captura de un chofer de camiones oriundo de Salta o Jujuy y también pidieron el secuestro del camión en el que venía desde Orán con destino final a Mendoza.

El procedimiento del pasado fin de semana fue el segundo en importancia por la cantidad de cocaína incautada. El secuestro más grande de cocaína que se recuerde en San Juan fue el detectado el 15 de septiembre del 2023 en el control de El Encón, en 25 de Mayo, cuando Gendarmería interceptó a tres salteños que viajaban desde Mendoza hacia Córdoba en un Toyota Corolla. En una inspección de rutina descubrieron 72 paquetes con 76 kilos y 144 gramos de cocaína ocultos en el baúl. Durante el procedimiento, uno de los ocupantes intentó sobornar a una gendarme para que dejara pasar el cargamento, sin éxito. Los tres fueron condenados en abril del 2024 a penas de 4 y 6 años de cárcel

image

En este último caso de los 64 kilos de cocaína, los encontraron casi de casualidad. El camionero que traía esa droga pasó el viernes último por San Juan con un cargamento de bananas proveniente del poblado Pichanal en Orán, Salta, y su destino era Mendoza. Sin embargo, llegó hasta el límite de la vecina provincia, pero no lo dejaron cruzar el límite interprovincial porque le faltaba una documentación para transportar productos refrigerados.

Ese hecho fortuito obligó al transportista norteño a regresar hasta un depósito de calle Calvento, en Villa Krause, Rawson, con el fin de traspasar la carga a otro camión. Al parecer, por esas horas hubo sospechas sobre la carga y la Justicia Federal ordenó que una comisión de uniformados inspeccionara los cajones de banana con un perro rastreador. Una fuente del caso señaló que en ese primer procedimiento no detectaron nada extraño en el cargamento de frutas. Se dijo que el dueño de ese galpón es el mismo que en septiembre de 2024 fue asaltado y sufrió el robo de 5 millones, 3 mil dólares y joyas.

Los cajones de bananas luego fueron pasados al camión de un sanjuanino en el Mercado Concentrador de Frutas y Verduras de Rawson, informó una fuente del caso. Fue ahí que este otro chofer notó algo que no le cerraba: el camionero norteño le puso un bulto en su cabina y le dijo que en Mendoza se lo iban a recibir. El chofer foráneo luego se marchó misteriosamente sin dar muchas explicaciones.

cocaina 3

Esa situación llamó la atención del camionero sanjuanino, que supuso que ese bulto podría contener algo ilegal. Fue así que el conductor local puso en alerta a su patrón y avisaron a la Policía. Cuando llegaron los investigadores policiales y revisaron esos bultos encontraron 14 ladrillos de cocaína. Una versión no confirmada señala que esos envoltorios llevaban el sello del delfín, la marca que caracterizaba a los cargamentos de la banda de Reinaldo “El Patrón del Norte” Delfín Castedo.

El revuelo por ese primer secuestro, con los policías locales y el personal de Gendarmería Nacional realizando averiguaciones y tomando declaración a todos, tuvo efecto entre la gente que había ayudado a traspasar la carga. Uno de los estibadores habló con los gendarmes e hizo entrega de otro bulto con 20 ladrillos más, confirmó una fuente del caso. Ese trabajador del mercado aseguró que el chofer salteño le pidió que lo guardara, pero él no quería tener problemas y por eso decidió entregar el bulto, según trascendidos.

cocaina 1

Es más, ese testigo habría contado a los investigadores que existían más bultos y señaló que los tenían en sus casas. El sábado, los gendarmes allanaron las casas de dos changarines e incautaron decenas de paquetes con la misma sustancia prohibida. La cocaína secuestrada, entre todos los ladrillos secuestrados, llegó a pesar 64 kilos, afirmaron. Por el momento habría un demorado y sería el chofer sanjuanino.

Los investigadores al mando del fiscal federal Maldonado ya tienen identificado al chofer norteño que traía la droga, que la descargó en San Juan y que luego desapareció. El juez Rago Gallo ya pidió su captura a nivel nacional, como también el secuestro de su camión, mientras tanto avanzan en las investigaciones para individualizar quién era el dueño de la carga y quiénes estaban a cargo del transporte con el fin de desbaratar a la banda narco.

