lunes 19 de enero 2026

Barrio Parque Industrial

Irá al Penal de Chimbas tras golpear y robarle casi $1.000.000 a un comerciante

El violento asalto ocurrió el pasado jueves en un comercio del Barrio Parque Industrial, en Chimbas. El acusado fue detenido horas después del hecho -tras intentar huir de la Policía- y este lunes la Justicia lo condenó a seis meses de prisión efectiva mediante juicio abreviado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un violento robo ocurrido en el departamento Chimbas terminó con una condena de prisión efectiva para uno de los autores. Este lunes, la Justicia resolvió enviar al Penal de Chimbas a un joven que golpeó a un comerciante y le robó una billetera con una suma cercana al millón de pesos.

Irán al Penal de Chimbas los dos ladrones que robaron un importante botín en Albardón
Flagracia

Irán al Penal de Chimbas los dos ladrones que robaron un importante botín en Albardón
Investigan a una mujer por dos presuntas golpizas contra su hermano
Judicial

Investigan a una mujer por dos presuntas golpizas contra su hermano

Según informaron fuentes judiciales, el hecho ocurrió el jueves 15 de enero de 2026, alrededor de las 14 horas, en inmediaciones del comercio “Torres”, ubicado en Barrio Parque Industrial, sobre calle Rivadavia antes de Julio A. Roca. Allí, el imputado Franco Javier Bela, acompañado por otro sujeto, abordó al comerciante William Nicolás Luna, quien se encontraba descargando mercadería.

En ese contexto, Bela ejerció violencia física sobre la víctima, le rompió el bolsillo del pantalón y se apoderó ilegítimamente de su billetera, que contenía aproximadamente un millón de pesos en efectivo. Tras el ataque, los agresores se dieron a la fuga.

image
El juez de garant&iacute;as Mariano Carrera.

El juez de garantías Mariano Carrera.

Horas más tarde, cerca de las 16:30, personal policial motorizado observó al sospechoso en la vía pública con indumentaria coincidente con la descripta por la víctima. Al advertir la presencia policial, el sujeto intentó huir, pero fue rápidamente aprehendido.

Ya en sede policial, el damnificado reconoció de manera espontánea a Bela como la persona con la que forcejeó durante el robo.

Finalmente, este lunes, a las 9:30, se realizó la audiencia correspondiente, donde los fiscales Miguel Ángel Gay y Claudia Salica acordaron con la defensa la aplicación del juicio abreviado. El juez resolvió condenar a Franco Javier Bela a la pena de seis meses de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de robo simple, en calidad de autor, conforme a los artículos 164 y 45 del Código Penal Argentino.

image
El defensor oficial C&eacute;sar Oro -a la izquierda- y en la derecha la fiscal Claudia Salica.

El defensor oficial César Oro -a la izquierda- y en la derecha la fiscal Claudia Salica.

El condenado será trasladado al Servicio Penitenciario Provincial, en el Penal de Chimbas.

