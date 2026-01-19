lunes 19 de enero 2026

Deceso

Quién era el hombre que murió tras chocar contra un árbol en Rawson

Ocurrió este domingo al mediodía en la zona de calle Tahona y el callejón Coria. La víctima fue identificada como Villafañe Alberto Eloi y desde su familia aclararon a Tiempo de San Juan que tenía 58 años, y no 48 como se informó inicialmente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
alberto villafañe

Pasado el mediodía de este domingo, un hombre perdió la vida luego de protagonizar un violento choque en Rawson, cuando la moto en la que circulaba terminó impactando de lleno contra un árbol.

El hecho ocurrió en inmediaciones de calle Tahona y el callejón Coria, donde, por motivos que aún son materia de investigación, el motociclista habría pasado de largo en una curva, perdió el control del rodado y salió de la calzada, chocando violentamente contra un árbol ubicado a la vera del camino.

image

La víctima fue identificada como Villafañe Alberto Eloi. Si bien en un primer momento las informaciones oficiales indicaban que el hombre tenía 48 años, desde su entorno familiar aclararon a Tiempo de San Juan que en realidad tenía 58, dato que fue confirmado por este diario.

Producto del fuerte impacto, el motociclista falleció en el lugar, sin que los servicios de emergencia pudieran hacer nada para salvarle la vida. En la escena trabajó personal de la Policía de San Juan y de Criminalística, que realizó las pericias correspondientes con el objetivo de establecer con precisión cómo se produjo el siniestro.

