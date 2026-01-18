domingo 18 de enero 2026

Trágico accidente en Rawson: un motociclista murió al chocar contra un árbol

Ocurrió este domingo pasado el mediodía en la curva de calle Tahona y callejón Coria. El hombre tenía 48 años y ya fue identificado. Trabajan en el lugar Personal Policial y Criminalística.

image

Un nuevo episodio de tránsito se cobró una vida en Rawson. Pasado el mediodía de este domingo, en la zona de calle Tahona y el callejón Coria, un hombre de 48 años que circulaba en una moto perdió el control al pasar de largo en una curva y terminó impactando contra un árbol.

La víctima fue identificada como Villafañe Alberto Eloi, quien falleció en el lugar como consecuencia del fuerte impacto. Según fuentes policiales, el siniestro se produjo cuando el motociclista no logró tomar la curva y se salió de la vía, estrellándose contra el árbol.

En el lugar se encuentra trabajando personal de la Policía de San Juan y de Criminalística, realizando las pericias correspondientes para determinar con precisión cómo se produjo el accidente.

