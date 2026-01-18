Tragedia en Chimbas: este era el adolescente que murió ahogado en el canal Benavidez

La provincia amaneció atravesada por el dolor tras confirmarse la muerte de un adolescente que había caído al Canal Benavídez, en Chimbas. El trágico desenlace se conoció en la madrugada del domingo, luego de un operativo de búsqueda que mantuvo en vilo a vecinos y familiares.

La víctima fue identificada como Pablo Tiziano Araóz Castelino, de 13 años, con domicilio en el barrio Aramburu. El chico había desaparecido durante la tarde del sábado, lo que activó un amplio despliegue policial en la zona, con la participación de distintas áreas de emergencia.

Tras varias horas de rastrillaje, efectivos de Bomberos de la Policía de San Juan lograron dar con el cuerpo del menor en el canal. Inmediatamente se dio intervención a las autoridades judiciales, que iniciaron las actuaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

En las primeras horas de la investigación surgió una hipótesis que indica que el adolescente podría haber sido empujado al agua por otros chicos que se encontraban con él, presuntamente en el marco de una broma. Sin embargo, esa versión aún no fue confirmada oficialmente y continúa siendo materia de análisis.

Mientras se toman testimonios y se evalúan las pruebas recolectadas, la causa sigue en etapa investigativa. La tragedia generó una profunda conmoción en la comunidad, que aguarda respuestas sobre las circunstancias que derivaron en la muerte del joven.