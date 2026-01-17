Tragedia en el camino a Calingasta: murió un camionero tras perder el control del rodado

Un grave accidente vial con desenlace fatal se registró durante la madrugada de este sábado en el camino a Calingasta . Un camionero perdió la vida luego de perder el control del vehículo que conducía, en la Ruta Nacional 149 , a la altura de Ullum , en la bajada de la cuesta que conduce hacia el río Los Patos.

El deceso fue confirmado por fuentes policiales a Tiempo de San Juan.El camión -en el que viajaba únicamente el conductor y transportaba paneles solares rumbo al departamento cordillerano- se despistó luego de que se cristalizaran los frenos, informó El Cazanoticias. Por este motivo, terminó sobre la vera del camino. Tras el impacto, el rodado se incendió y quedó completamente destruido.

El chofer fue asistido y trasladado de urgencia, pero pese a los esfuerzos médicos, falleció posteriormente. El transportista murió en el Hospital Cantoni de Calingasta. Hasta el momento, no trascendió la identidad de la víctima.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 16ª, que interviene en el caso.