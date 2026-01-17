sábado 17 de enero 2026

En la Ruta 149

Tragedia en el camino a Calingasta: murió un camionero tras perder el control del rodado

El siniestro ocurrió durante la madrugada del sábado, en un tramo de la Ruta 149, en Ullum, casi en el límite con Calingasta. El chofer viajaba solo, el camión se incendió y el deceso fue confirmado por fuentes policiales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foto gentileza: El Cazanoticias.

Foto gentileza: El Cazanoticias.

Un grave accidente vial con desenlace fatal se registró durante la madrugada de este sábado en el camino a Calingasta. Un camionero perdió la vida luego de perder el control del vehículo que conducía, en la Ruta Nacional 149, a la altura de Ullum, en la bajada de la cuesta que conduce hacia el río Los Patos.

El deceso fue confirmado por fuentes policiales a Tiempo de San Juan.El camión -en el que viajaba únicamente el conductor y transportaba paneles solares rumbo al departamento cordillerano- se despistó luego de que se cristalizaran los frenos, informó El Cazanoticias. Por este motivo, terminó sobre la vera del camino. Tras el impacto, el rodado se incendió y quedó completamente destruido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2012472988071755905&partner=&hide_thread=false

El chofer fue asistido y trasladado de urgencia, pero pese a los esfuerzos médicos, falleció posteriormente. El transportista murió en el Hospital Cantoni de Calingasta. Hasta el momento, no trascendió la identidad de la víctima.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 16ª, que interviene en el caso.

