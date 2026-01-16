viernes 16 de enero 2026

Tristeza en las redes sociales por el fallecimiento de un joven deportista sanjuanino

El deportista, oriundo de La Falda, Jáchal, falleció este viernes tras permanecer internado en terapia intensiva, luego de sufrir un ACV. La noticia generó un profundo dolor en su comunidad y en el ámbito deportivo del departamento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La comunidad sanjuanina atraviesa horas de profunda tristeza tras confirmarse este viernes el fallecimiento de Ariel Páez, un joven deportista que permanecía internado en estado crítico luego de sufrir un ACV (accidente cerebrovascular). Durante semanas, familiares, amigos y vecinos mantuvieron cadenas de oración con la esperanza de una recuperación que, lamentablemente, no llegó.

Ariel, conocido cariñosamente como 'Gallina', era oriundo de La Falda de Jáchal, y muy querido en el ambiente deportivo y social de la zona. Su estado de salud era extremadamente delicado y se encontraba internado en una sala de terapia intensiva en la ciudad de San Juan, donde finalmente su cuerpo no resistió más.

La triste noticia fue confirmada por el Club Atlético ElFical, institución en la que el joven había desarrollado parte de su carrera deportiva. A través de un mensaje publicado en redes sociales, expresaron su pesar y acompañaron a la familia en este difícil momento.

"Con profundo pesar lamentamos el fallecimiento de Ariel Páez. Acompañamos a su familia y vecinos en tan doloroso momento", manifestaron desde el club.

Tras su fallecimiento, el cuerpo de Ariel será trasladado a su departamento de origen, donde familiares, amigos y vecinos podrán darle el último adiós. Su partida deja un profundo vacío en Jáchal y en todos aquellos que lo conocieron, destacando su compromiso con el deporte y el cariño que supo ganarse en la comunidad.

