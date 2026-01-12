lunes 12 de enero 2026

Duro momento

Un kiosquero sanjuanino perdió todo por un incendio

Ocurrió este domingo. Bomberos trabajó intensamente, pero las pérdidas materiales fueron totales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un incendio dejó sin nada a un kiosquero en Zonda. (Imagen de archivo).

Un voraz incendio destruyó por completo un kiosco ubicado en el departamento Zonda durante la jornada del domingo. A pesar del rápido accionar del personal de Bomberos, el fuego consumió la totalidad del local y su contenido. No se registraron personas heridas, aunque las pérdidas materiales fueron totales y el propietario quedó prácticamente sin nada.

El siniestro se produjo en la intersección de las calles Córdoba y Belgrano, en Villa Basilio, donde funcionaba el comercio. Hasta el lugar acudieron efectivos del Destacamento de Bomberos y personal de la Comisaría 14ª, quienes lograron sofocar las llamas luego de un intenso trabajo.

Según informaron fuentes policiales, el fuego causó daños totales en la estructura y en todos los elementos del kiosco. Entre lo destruido se encuentran cuatro heladeras exhibidoras, tres máquinas cortadoras de fiambre, una computadora de escritorio, una balanza digital, un mostrador de madera y mercadería variada, lo que representa un golpe económico devastador para el comerciante.

El propietario del local fue identificado como Martín Oscar Herrera, de 47 años, quien manifestó desconocer las causas que originaron el incendio. Ante esta situación, tomó intervención el Ayudante Fiscal Dr. Mario Quiroga, quien dispuso la realización de diversas medidas investigativas.

Entre las pericias ordenadas se encuentran una inspección ocular del lugar, el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas, un informe técnico de Bomberos y la confección de un croquis del sitio donde ocurrió el hecho. De ese modo, la causa permanece en plena etapa de investigación, mientras se intenta determinar qué provocó el incendio que dejó a un kiosquero sanjuanino sin su fuente de trabajo.

