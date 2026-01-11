El sanjuanino Francisco Álvarez tiene "un misil" en su pierna derecha

En las últimas horas, la cuenta oficial de Argentinos Juniors sorprendió a sus seguidores con un video que rápidamente se volvió tema de conversación entre los hinchas del “Bicho”. En las imágenes, el defensor sanjuanino Francisco Álvarez demostró la potencia y precisión que dejó a todos boquiabiertos, especialmente al momento de patear fuera del área.

El central, formado en San Martín de San Juan y con una carrera que lo llevó a clubes como Talleres, Patronato y Barracas Central antes de llegar a la institución de La Paternal, volvió a poner el foco de atención sobre su progresión futbolística. Actualmente Álvarez es una pieza del plantel dirigido por Pablo Guede y su presencia en la zaga se ha afianzado para este 2026 en la Liga Profesional.

Las tomas del entrenamiento de la pretemporada, captadas por las cámaras del club, muestran a Álvarez recibiendo la pelota fuera del área, girando con rapidez y transfiriendo potencia a un disparo. El resultado no solo sorprendió a los fanáticos, sino también a los analistas que destacaron la técnica depurada del defensor y su capacidad para aportar desde posiciones más allá de la simple marca central. Mirá el video: Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2010393142579658786&partner=&hide_thread=false El sanjuanino Francisco Álvarez está afiladísimo

El central, ex San Martín, mostró su potencia tirando unos tiros fuera del área.



Video cortesía Argentinos Juniors pic.twitter.com/3TQai5vHbB — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) January 11, 2026

