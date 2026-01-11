domingo 11 de enero 2026

Está afiladísimo para el 2026

El sanjuanino Francisco Álvarez tiene "un misil" en su pierna derecha

La cuenta oficial de Argentinos Juniors mostró un video del entrenamiento del central, ex San Martín, y todos quedaron asombrados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En las últimas horas, la cuenta oficial de Argentinos Juniors sorprendió a sus seguidores con un video que rápidamente se volvió tema de conversación entre los hinchas del “Bicho”. En las imágenes, el defensor sanjuanino Francisco Álvarez demostró la potencia y precisión que dejó a todos boquiabiertos, especialmente al momento de patear fuera del área.

El central, formado en San Martín de San Juan y con una carrera que lo llevó a clubes como Talleres, Patronato y Barracas Central antes de llegar a la institución de La Paternal, volvió a poner el foco de atención sobre su progresión futbolística. Actualmente Álvarez es una pieza del plantel dirigido por Pablo Guede y su presencia en la zaga se ha afianzado para este 2026 en la Liga Profesional.

Las tomas del entrenamiento de la pretemporada, captadas por las cámaras del club, muestran a Álvarez recibiendo la pelota fuera del área, girando con rapidez y transfiriendo potencia a un disparo. El resultado no solo sorprendió a los fanáticos, sino también a los analistas que destacaron la técnica depurada del defensor y su capacidad para aportar desde posiciones más allá de la simple marca central.

Mirá el video:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2010393142579658786&partner=&hide_thread=false

