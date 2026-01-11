Albardón: rescataron más de 40 aves silvestres que estaban en cautiverio

Un operativo realizado por la Unidad de Policía Rural Nº 2 permitió rescatar 41 aves silvestres protegidas que se encontraban en cautiverio dentro de una vivienda del departamento Albardón. El procedimiento se desarrolló en el marco de una investigación por tenencia ilegal de fauna autóctona.
El allanamiento se llevó a cabo en una casa ubicada sobre calle Ignacio de la Roza, en el barrio Albardón 1, luego de tareas investigativas que alertaron a las autoridades sobre la posible infracción. Con la correspondiente autorización del Juzgado de Paz de San Martín, los efectivos policiales se entrevistaron con el propietario del domicilio, Carlos López, quien reconoció poseer las aves y permitió el ingreso del personal.
Durante el procedimiento, los uniformados constataron la presencia de especies protegidas, entre ellas cardenales rojos y amarillos, reinas moras, benteveos, jilgueros, chamuschines y corbatitas. Además, se secuestraron numerosas jaulas, tramperos y elementos utilizados para la captura y el mantenimiento de las aves en cautiverio.
Por disposición judicial, todas las aves fueron incautadas en el marco del artículo 206 de la Ley 941-R, que establece la protección de la fauna silvestre. El propietario del inmueble fue notificado por la infracción y deberá presentarse ante la Justicia para regularizar su situación legal.