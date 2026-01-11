Albardón: rescataron más de 40 aves silvestres que estaban en cautiverio

Un operativo realizado por la Unidad de Policía Rural Nº 2 permitió rescatar 41 aves silvestres protegidas que se encontraban en cautiverio dentro de una vivienda del departamento Albardón . El procedimiento se desarrolló en el marco de una investigación por tenencia ilegal de fauna autóctona .

Lo último La explosiva declaración de un barrabrava condenado complica a los empresarios acusados de mandar a golpear al bolichero Salvalaggio

Procedimiento En Sarmiento: en el fondo no solo tenían aves en cautiverio, sino también gran cantidad de plantas de marihuana

El allanamiento se llevó a cabo en una casa ubicada sobre calle Ignacio de la Roza, en el barrio Albardón 1 , luego de tareas investigativas que alertaron a las autoridades sobre la posible infracción. Con la correspondiente autorización del Juzgado de Paz de San Martín , los efectivos policiales se entrevistaron con el propietario del domicilio, Carlos López , quien reconoció poseer las aves y permitió el ingreso del personal.

Durante el procedimiento, los uniformados constataron la presencia de especies protegidas, entre ellas cardenales rojos y amarillos, reinas moras, benteveos, jilgueros, chamuschines y corbatitas. Además, se secuestraron numerosas jaulas, tramperos y elementos utilizados para la captura y el mantenimiento de las aves en cautiverio.

Por disposición judicial, todas las aves fueron incautadas en el marco del artículo 206 de la Ley 941-R, que establece la protección de la fauna silvestre. El propietario del inmueble fue notificado por la infracción y deberá presentarse ante la Justicia para regularizar su situación legal.