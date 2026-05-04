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"Nadie cree en la versión oficial": el posteo del padre del fotógrafo hallado sin vida en 25 de Mayo, a más de un mes de la muerte

A 35 días del hallazgo del fotógrafo Alberto Quiroga en una zona rural del departamento del Este sanjuanino, su padre publicó un duro mensaje en redes sociales donde cuestionó la hipótesis oficial de la Justicia. También aseguró que la familia sigue sin respuestas sobre lo ocurrido.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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A más de un mes de la muerte del fotógrafo Alberto Quiroga en 25 de Mayo, su familia volvió a expresar públicamente las dudas que mantiene sobre la investigación judicial. Esta vez fue su padre, Oscar Quiroga, quien publicó un extenso y doloroso mensaje en redes sociales donde cuestionó la hipótesis oficial sobre cómo ocurrió el fallecimiento.

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El posteo fue realizado este domingo 3 de mayo, cuando se cumplieron 35 días desde la desaparición y posterior hallazgo sin vida del joven de 34 años. En el texto, el hombre manifestó que la familia continúa sin creer en la versión sostenida por los investigadores y enumeró una serie de interrogantes que, según afirmó, todavía no tienen respuesta.

“Querido hijo, Albertito ya pasaron treinta y cinco días sin tu presencia, aquí en casa, te seguimos esperando, esto es una pesadilla de terror”, escribió al comienzo del mensaje. Luego agregó: “Nadie absolutamente nadie cree en la versión oficial de cómo se produjo tu muerte”.

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Entre los cuestionamientos, Oscar Quiroga hizo referencia a distintos puntos que, para la familia, generan sospechas sobre las circunstancias del hecho. “Si te caíste de la moto, ¿por qué no tenías la mochila puesta? Estaba a diez metros de donde estaba supuestamente tu cuerpo”, expresó. También señaló que no les permitieron reconocer el cadáver y que recibieron un ataúd cerrado durante el sepelio.

La muerte del fotógrafo

El caso de Alberto Quiroga provocó una fuerte conmoción en 25 de Mayo desde fines de marzo, cuando desapareció y comenzó una intensa búsqueda en el departamento. Su cuerpo fue encontrado días después en una zona rural de Santa Rosa, a más de un kilómetro de su vivienda, por dos cazadores que recorrían el lugar.

Tras conocerse los resultados de la autopsia y las pericias, la Justicia descartó la participación de terceros y sostuvo la hipótesis de una muerte accidental. Según la reconstrucción oficial, el fotógrafo habría caído en un socavón mientras circulaba en motocicleta y luego el rodado se le habría venido encima, provocándole lesiones fatales.

Sin embargo, desde el entorno familiar y parte de la comunidad surgieron dudas sobre esa explicación. Días después del hallazgo, incluso la concejal de 25 de Mayo Daniela Berenguer realizó publicaciones públicas cuestionando distintos aspectos de la investigación y señalando que persistían incógnitas sobre el caso.

Embed - Habló la concejal de 25 de Mayo: drogas, inseguridad y dudas sobre la muerte de Alberto

Ahora, el nuevo mensaje difundido por el padre de Quiroga reflejó el profundo dolor que atraviesa la familia. “Solo Dios sabe lo que pasó. Mientras vivamos seguiremos esperándote. Te amo hijito”, cerró en su publicación.

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