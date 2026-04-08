"Pueblo de m...": la bronca de una joven que estuvo bajo sospecha por la desaparición del fotógrafo en 25 de Mayo

Mientras el caso por la muerte de Oscar Alberto Quiroga empieza a cerrarse en la Justicia, en las redes sociales quedaron al descubierto las tensiones, acusaciones y versiones cruzadas que rodearon la búsqueda del fotógrafo de 34 años en 25 de Mayo. En ese contexto, una joven que llegó a estar bajo sospecha expresó su descargo con duros mensajes dirigidos a los vecinos.

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La mujer, que fue demorada durante los allanamientos realizados en el marco de la investigación, utilizó su cuenta de Facebook para cuestionar los señalamientos que -según sostuvo- circularon sin pruebas durante los días en que Quiroga permanecía desaparecido.

En una de las publicaciones, realizada el martes, apuntó contra quienes difundieron versiones sobre su familia. Allí afirmó que la Policía no encontró elementos que la vinculen al hecho y explicó que los objetos secuestrados en su vivienda correspondían al consumo personal de su hermano, quien atraviesa un cuadro depresivo desde el fallecimiento de su madre.

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Además, sostuvo que fue trasladada por los efectivos únicamente por haber abierto las puertas de su casa durante el procedimiento y advirtió sobre el impacto de los rumores: “Dejen de hablar, un día se puede quitar la vida alguien por culpa de sus comentarios”, escribió, en un texto cargado de enojo en el que también criticó con dureza a la comunidad, utilizando insultos que aquí se omiten.

No fue la primera vez que la joven se expresó públicamente. Días antes, cuando aún se buscaba al fotógrafo, ya había publicado otro mensaje en el que negaba cualquier vínculo con Quiroga y aseguraba que el hombre no había estado en su casa. En ese mismo descargo, volvió a cuestionar a vecinos por “juzgar sin saber” y difundir información no confirmada, reiterando calificativos ofensivos.

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Sus palabras se conocieron en paralelo al avance de la causa judicial, que en las últimas horas dio un giro tras los resultados de la autopsia. El fiscal de la UFI Genérica ordenó la liberación de las tres personas que estaban detenidas, luego de descartarse la participación de terceros.

Según fuentes de la investigación, los estudios forenses no detectaron signos de violencia, lo que fortaleció la hipótesis de una muerte accidental. En el lugar donde fue hallado el cuerpo, en una zona rural de Santa Rosa, se encontraron todas sus pertenencias, incluida la motocicleta, la cámara, el celular y dinero en efectivo.

La reconstrucción oficial sostiene que Quiroga habría caído en un socavón mientras circulaba por el lugar y, al intentar salir, la moto se le vino encima, provocándole una lesión grave que derivó en su fallecimiento.