Los restos de Oscar Alberto Quiroga, el fotógrafo de 34 años que fue hallado sin vida tras permanecer una semana desaparecido en 25 de Mayo , fueron velados este martes por la noche en un clima de profundo dolor. Familiares, amigos y vecinos se acercaron a darle el último adiós en las Salas Velatorias Municipales, donde el velatorio comenzó a las 21:30.

Conmoción "Te vamos a extrañar mucho, amigo": el mensaje de un exintendente tras conocer la muerte del fotógrafo en 25 de Mayo

Caso resonante A cuántos kilómetros de su casa estaba el cuerpo del fotógrafo en 25 de Mayo

Durante la tarde, decenas de personas acompañaron el cortejo fúnebre, en una despedida marcada por el silencio, los abrazos y el pesar de toda una comunidad que siguió de cerca la búsqueda del joven.

El caso había tenido un fuerte impacto en la provincia desde su desaparición y posterior hallazgo, ocurrido el domingo en una zona rural de Santa Rosa, a más de un kilómetro de su vivienda. Su cuerpo fue encontrado por dos cazadores que recorrían el lugar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2041632107793924480&partner=&hide_thread=false Así despidieron los restos del fotógrafo que estuvo desaparecido en 25 de Mayo



Video gentileza: El Bastón pic.twitter.com/ueLR5hM4Wz — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) April 7, 2026

En las últimas horas, la investigación judicial dio un giro tras conocerse los resultados de la autopsia y las pericias. El fiscal de la UFI Genérica que intervino en un primer momento resolvió liberar a las tres personas que estaban detenidas, luego de descartarse la participación de terceros en el hecho.

Según fuentes vinculadas a la causa, los estudios forenses no detectaron signos de violencia, lo que llevó a sostener la hipótesis de una muerte accidental. En la escena, además, se hallaron todas sus pertenencias, incluyendo la motocicleta, la cámara, la mochila, el celular y dinero en efectivo, un elemento que desde el inicio debilitó la posibilidad de un robo.

De acuerdo a la reconstrucción oficial, Quiroga habría caído en un socavón mientras circulaba por la zona. Los investigadores indicaron que intentó salir, pero en ese momento la moto se le vino encima y lo aplastó, provocándole una grave lesión con compromiso pulmonar que derivó en su muerte.

Testimonios recogidos durante la investigación señalaron que el fotógrafo había estado previamente en el lugar tomando imágenes. Luego regresó a su casa y más tarde volvió a la zona. En ese trayecto, incluso, habría dejado empeñado uno de sus lentes en un kiosco, en lo que se convirtió en el último registro de él con vida.