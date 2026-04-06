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Liberaron a los detenidos por el caso del fotógrafo hallado sin vida en 25 de Mayo

La medida fue dispuesta por la UFI Delitos Especiales tras los resultados de la autopsia, que descartaron signos de violencia. Los investigadores concluyeron que el fallecimiento del fotógrafo fue accidental. El cuerpo había sido hallado en una zona rural con todas sus pertenencias intactas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Según fuentes del caso, todos los detenidos -oriundos de 25 de Mayo- recuperaron la libertad tras los resultados de la autopsia y las pericias realizadas sobre la escena. Los informes forenses descartaron signos de violencia, lo que llevó a los investigadores a sostener que se trató de una muerte accidental.

Quiroga había sido hallado el domingo por la tarde en una zona rural de Santa Rosa, en un descampado, a más de un kilómetro de su vivienda. El cuerpo fue encontrado por dos cazadores que recorrían el lugar y alertaron a las autoridades.

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En la escena estaban todas sus pertenencias: la motocicleta, la cámara fotográfica, la mochila y su teléfono celular, que llevaba en el bolsillo junto con unos 70 mil pesos en efectivo, un dato clave que desde un primer momento debilitó la hipótesis de un robo.

De acuerdo a la reconstrucción oficial, el fotógrafo habría caído en un socavón mientras circulaba por la zona. Los investigadores sostienen que intentó salir, pero en ese momento la moto se le vino encima y lo aplastó. El impacto le habría provocado una fractura con compromiso directo en los pulmones, lo que derivó en su muerte, según confirmó la autopsia realizada en la Morgue Judicial.

En paralelo, testimonios recabados indicaron que Quiroga había estado previamente en el lugar tomando fotografías. Luego regresó a su casa y más tarde volvió a la zona. En el trayecto, incluso, habría dejado empeñado uno de sus lentes en un kiosco, en lo que se convirtió en el último registro de él con vida.

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