Liberaron a los detenidos por el caso del fotógrafo hallado sin vida en 25 de Mayo

La investigación por la muerte de Oscar Alberto Quiroga, el fotógrafo de 34 años que había desaparecido hace una semana en 25 de Mayo y fue encontrado sin vida este domingo, dio un giro en las últimas horas: el fiscal de la UFI Delitos Genérica, que intervino en un principio en el caso, resolvió liberar a las tres personas que permanecían detenidas luego de confirmarse que no hubo intervención de terceros en el fallecimiento.

Según fuentes del caso, todos los detenidos -oriundos de 25 de Mayo- recuperaron la libertad tras los resultados de la autopsia y las pericias realizadas sobre la escena. Los informes forenses descartaron signos de violencia, lo que llevó a los investigadores a sostener que se trató de una muerte accidental.

Quiroga había sido hallado el domingo por la tarde en una zona rural de Santa Rosa, en un descampado, a más de un kilómetro de su vivienda. El cuerpo fue encontrado por dos cazadores que recorrían el lugar y alertaron a las autoridades.

Embed

En la escena estaban todas sus pertenencias: la motocicleta, la cámara fotográfica, la mochila y su teléfono celular, que llevaba en el bolsillo junto con unos 70 mil pesos en efectivo, un dato clave que desde un primer momento debilitó la hipótesis de un robo.

De acuerdo a la reconstrucción oficial, el fotógrafo habría caído en un socavón mientras circulaba por la zona. Los investigadores sostienen que intentó salir, pero en ese momento la moto se le vino encima y lo aplastó. El impacto le habría provocado una fractura con compromiso directo en los pulmones, lo que derivó en su muerte, según confirmó la autopsia realizada en la Morgue Judicial.

En paralelo, testimonios recabados indicaron que Quiroga había estado previamente en el lugar tomando fotografías. Luego regresó a su casa y más tarde volvió a la zona. En el trayecto, incluso, habría dejado empeñado uno de sus lentes en un kiosco, en lo que se convirtió en el último registro de él con vida.