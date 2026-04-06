"Con el alma destruida": el desgarrador mensaje del padre del fotógrafo fallecido

Tras más de una semana de búsqueda, este domingo fue encontrado sin vida el fotógrafo Alberto Quiroga, quien era intensamente buscado en el departamento 25 de Mayo . El desenlace provocó un profundo impacto en la comunidad y una rápida repercusión en redes sociales.

Trágico final La versión más fuerte que circula sobre la muerte del fotógrafo de 25 de Mayo: fue hallado por dos cazadores y tenía todas sus pertenencias

Máxima tensión Las imágenes del lugar donde fue hallado el cuerpo sin vida de Quiroga, el fotógrafo que llevaba una semana desaparecido

Uno de los mensajes de mayor carga emocional fue difundido por un amigo y colega del fotógrafo, palabras que luego fueron compartidas por su padre y que no tardaron en viralizarse por el dolor que transmiten.

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El texto expresa la incredulidad y la tristeza por la pérdida, al tiempo que repasa recuerdos compartidos: desde el trabajo en conjunto hasta encuentros, salidas y largas jornadas vinculadas a la fotografía, siempre atravesadas por la cercanía y las risas.

Hacia el final, la despedida resume el sentimiento generalizado entre quienes lo conocieron, con una frase que evita el adiós definitivo y deja abierta la idea de un reencuentro.

A ese mensaje se sumaron múltiples expresiones de pesar en redes sociales. Desde el Área de Deportes de la Municipalidad de 25 de Mayo hicieron llegar sus condolencias y destacaron su compromiso y calidad humana, mientras que amigos y allegados lo recordaron con afecto, resaltando su calidez y los momentos compartidos.

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“Mis condolencias a su familia y seres queridos en este difícil momento”, fue uno de los tantos mensajes que reflejaron el dolor por su partida.