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Trágico final

La versión más fuerte que circula sobre la muerte del fotógrafo de 25 de Mayo: fue hallado por dos cazadores y tenía todas sus pertenencias

Oscar Alberto Quiroga fue hallado en la tarde del domingo. Todas sus pertenencias estaban junto a él y se esperan los resultados de la autopsia para determinar la causa de la muerte.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Oscar Alberto Quiroga, el fotógrafo de 34 años desaparecido hace una semana en 25 de Mayo, fue hallado sin vida este domingo por la tarde en una zona rural de la localidad de Santa Rosa. Según informaron fuentes oficiales, el cuerpo fue encontrado por dos cazadores que recorrían la zona buscando un jabalí y dieron aviso a las autoridades.

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En el lugar estaban todas sus pertenencias, incluyendo su motocicleta, cámara y mochila. Además, el celular lo llevaba en el bolsilo de su pantalón, junto con 70 mil pesos en efectivo.

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El fiscal a cargo, Ignacio Achem, confirmó que por el momento no se pueden observar signos de violencia en el cuerpo, aunque la causa exacta de la muerte será determinada a través de la autopsia.

El hallazgo se produjo en un sector alejado de las rutas principales del departamento, donde la escena fue preservada por la policía científica y personal forense mientras se realizan los peritajes correspondientes. Según estimaciones preliminares, el fotógrafo habría fallecido hace aproximadamente siete días, coincidiendo con la fecha de su desaparición.

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Las autoridades mantienen un marcado hermetismo sobre la investigación y se espera que los resultados de la autopsia confirmen si la muerte fue accidental, tal como sugieren los primeros indicios. Es que creen que Quiroga puede haber caído de su moto mientras recorría la zona: el cuerpo estaba boca arriba, con el rodado encima de él; además tenía el casco puesto.

El caso movilizó a toda la comunidad de 25 de Mayo durante días, y su desenlace genera conmoción entre familiares, amigos y vecinos. Amigos y colegas de Quiroga recordaron su profesionalismo y su pasión por la fotografía, y destacaron el vacío que deja su partida inesperada. En redes sociales, numerosos mensajes de apoyo y consternación se multiplicaron, reflejando el impacto de su desaparición en la comunidad local y en el ámbito artístico.

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