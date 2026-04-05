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Trágico final en 25 de Mayo: el cuerpo hallado es del fotógrafo que era intensamente buscado

El hallazgo se produjo en la zona de la localidad de Santa Rosa y fue confirmado por fuentes judiciales. El cuerpo de Oscar Alberto Quiroga estaba junto a su moto y pertenencias, en una escena que ahora es clave para reconstruir qué ocurrió.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El caso que mantuvo en vilo a San Juan durante más de una semana tuvo el peor desenlace. En la noche del domingo fuentes judiciales confirmaron a este medio que el cuerpo hallado en 25 de Mayo pertenece a Oscar Alberto Quiroga, el fotógrafo que era intensamente buscado desde fines de marzo.

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El hallazgo se produjo en una finca de la zona de Santa Rosa, donde personal policial y judicial trabajaba desde la tarde bajo un fuerte hermetismo. Tras las primeras pericias, las autoridades lograron establecer la identidad, cerrando así la búsqueda que había movilizado a toda la provincia.

Uno de los datos más impactantes surgió de la escena: el cuerpo fue encontrado boca arriba, con la motocicleta sobre su cadera. Junto a él también estaban sus pertenencias, entre ellas la cámara fotográfica y el teléfono celular, elementos que resultan clave para la investigación.

En el lugar trabajaron peritos de Policía Científica y personal forense, bajo la supervisión del fiscal Ignacio Achem, quien encabeza la causa. La zona fue vallada en un amplio perímetro para preservar el área y permitir el desarrollo de las tareas.

Durante los últimos días, la búsqueda había implicado un despliegue masivo de efectivos, con rastrillajes por tierra y aire en distintos sectores de 25 de Mayo, además de allanamientos y personas detenidas en el marco de la investigación.

Con la confirmación, ahora la causa entra en una nueva etapa, orientada a determinar con precisión qué ocurrió y en qué circunstancias se produjo la muerte, en un caso que generó una profunda conmoción en la comunidad sanjuanina.

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