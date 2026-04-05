Trágico final en 25 de Mayo: el cuerpo hallado es del fotógrafo que era intensamente buscado

El caso que mantuvo en vilo a San Juan durante más de una semana tuvo el peor desenlace. En la noche del domingo fuentes judiciales confirmaron a este medio que el cuerpo hallado en 25 de Mayo pertenece a Oscar Alberto Quiroga , el fotógrafo que era intensamente buscado desde fines de marzo.

Máxima tensión Las imágenes del lugar donde fue hallado el cuerpo sin vida de Quiroga, el fotógrafo que llevaba una semana desaparecido

Trágico final La versión más fuerte que circula sobre la muerte del fotógrafo de 25 de Mayo: fue hallado por dos cazadores y tenía todas sus pertenencias

El hallazgo se produjo en una finca de la zona de Santa Rosa, donde personal policial y judicial trabajaba desde la tarde bajo un fuerte hermetismo. Tras las primeras pericias, las autoridades lograron establecer la identidad, cerrando así la búsqueda que había movilizado a toda la provincia.

Uno de los datos más impactantes surgió de la escena: el cuerpo fue encontrado boca arriba, con la motocicleta sobre su cadera. Junto a él también estaban sus pertenencias, entre ellas la cámara fotográfica y el teléfono celular, elementos que resultan clave para la investigación.

En el lugar trabajaron peritos de Policía Científica y personal forense, bajo la supervisión del fiscal Ignacio Achem, quien encabeza la causa. La zona fue vallada en un amplio perímetro para preservar el área y permitir el desarrollo de las tareas.

Durante los últimos días, la búsqueda había implicado un despliegue masivo de efectivos, con rastrillajes por tierra y aire en distintos sectores de 25 de Mayo, además de allanamientos y personas detenidas en el marco de la investigación.

Con la confirmación, ahora la causa entra en una nueva etapa, orientada a determinar con precisión qué ocurrió y en qué circunstancias se produjo la muerte, en un caso que generó una profunda conmoción en la comunidad sanjuanina.