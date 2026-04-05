domingo 5 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Máxima tensión

Las imágenes del lugar donde fue hallado el cuerpo sin vida de Quiroga, el fotógrafo que llevaba una semana desaparecido

En el lugar, desde horas muy tempranas, trabajaron peritos forenses y el fiscal Ignacio Achem. La zona estuvo vallada y bajo fuerte custodia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-04-05 at 18.43.49
WhatsApp Image 2026-04-05 at 18.42.41 (1)
WhatsApp Image 2026-04-05 at 18.42.41
WhatsApp Image 2026-04-05 at 18.42.36
WhatsApp Image 2026-04-05 at 18.42.33
WhatsApp Image 2026-04-05 at 18.42.30
4d3f4481-fdc9-4863-8850-82ee03fd1d64
20938c6e-bd2d-487b-8ac6-59b25ca59ab1
20938c6e-bd2d-487b-8ac6-59b25ca59ab1
e236008e-f4f4-4581-a1f2-141831ac7415
6b3793f0-d61d-4678-9db8-881714167a7d

El hallazgo de un cuerpo sin vida en la zona de Las Casuarinas, en el departamento 25 de Mayo, confirmó la peor noticia para la familia y la comunidad: se trata del fotógrafo Oscar Alberto Quiroga, intensamente buscado desde fines de marzo.

Lee además
tragico final en 25 de mayo: el cuerpo hallado es del fotografo que era intensamente buscado
Confirmado

Trágico final en 25 de Mayo: el cuerpo hallado es del fotógrafo que era intensamente buscado
la version mas fuerte que circula sobre la muerte del fotografo de 25 de mayo: fue hallado por dos cazadores y tenia todas sus pertenencias
Trágico final

La versión más fuerte que circula sobre la muerte del fotógrafo de 25 de Mayo: fue hallado por dos cazadores y tenía todas sus pertenencias

La escena se registró en una finca de la zona rural, que fue rápidamente cercada por las autoridades. El perímetro permanece vallado a unos 300 metros, con acceso restringido mientras continúan las tareas periciales.

4d3f4481-fdc9-4863-8850-82ee03fd1d64

En el lugar trabajan efectivos de Policía Científica y personal forense, junto al fiscal Ignacio Achem, quien supervisa la investigación. Las tareas se centran en el relevamiento de pruebas y la preservación de la escena, en medio de un marcado hermetismo.

Según fuentes judiciales, el cuerpo fue encontrado boca arriba, con la motocicleta sobre su cadera, y junto a él estaban sus pertenencias: la cámara fotográfica y el teléfono celular, elementos que serán clave para la investigación.

6b3793f0-d61d-4678-9db8-881714167a7d

El hallazgo movilizó a vecinos y curiosos que se acercaron al lugar, y también a autoridades del departamento: el intendente Rodolfo Jalife llegó a la finca tras conocer la noticia a través de los medios.

e236008e-f4f4-4581-a1f2-141831ac7415

La confirmación pone fin a una semana de intensa búsqueda, que incluyó rastrillajes por tierra y aire, allanamientos y un despliegue masivo de fuerzas policiales y judiciales. Ahora, la causa entra en una nueva etapa: determinar con exactitud las circunstancias de la muerte del fotógrafo y avanzar en la investigación con certezas.

20938c6e-bd2d-487b-8ac6-59b25ca59ab1
Temas
Seguí leyendo

Intensifican la búsqueda del fotógrafo desaparecido en 25 de Mayo: tres detenidos, y rastrillajes por tierra y aire

Los conmovedores mensajes del padre del fotógrafo desaparecido en 25 de Mayo: "Dios, por favor"

Más de 150 personas están trabajando para dar con el paradero del fotógrafo desaparecido en 25 de Mayo

Fotógrafo desaparecido: detuvieron a dos hermanos y hallaron celulares enterrados en 25 de Mayo

La inquietante versión sobre la desaparición del fotógrafo en 25 de Mayo: "Dicen muchas cosas de esa familia"

Así fue visto por última vez el fotógrafo desaparecido en 25 de Mayo

Buscan intensamente a un fotógrafo sanjuanino que desapareció tras salir a trabajar

Otra vez la Ruta 20: un micro de larga distancia y un auto protagonizan un fuerte choque

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
tragico final en 25 de mayo: el cuerpo hallado es del fotografo que era intensamente buscado
Confirmado

Trágico final en 25 de Mayo: el cuerpo hallado es del fotógrafo que era intensamente buscado

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Trágico final en 25 de Mayo: el cuerpo hallado es del fotógrafo que era intensamente buscado
Confirmado

Trágico final en 25 de Mayo: el cuerpo hallado es del fotógrafo que era intensamente buscado

Las imágenes del lugar donde fue hallado el cuerpo sin vida de Quiroga, el fotógrafo que llevaba una semana desaparecido
Máxima tensión

Las imágenes del lugar donde fue hallado el cuerpo sin vida de Quiroga, el fotógrafo que llevaba una semana desaparecido

Saluden, acá está el campeón: Argentina le ganó a Italia y se quedó con la Copa de las Naciones en Montreux
Hockey sobre patines

Saluden, acá está el campeón: Argentina le ganó a Italia y se quedó con la Copa de las Naciones en Montreux

La versión más fuerte que circula sobre la muerte del fotógrafo de 25 de Mayo: fue hallado por dos cazadores y tenía todas sus pertenencias
Trágico final

La versión más fuerte que circula sobre la muerte del fotógrafo de 25 de Mayo: fue hallado por dos cazadores y tenía todas sus pertenencias

El renacer de Lihue: de las sombras de la calle a ser el sanjuanino de los hongos y referente de las barras
Videonota

El renacer de Lihue: de las sombras de la calle a ser el 'sanjuanino de los hongos' y referente de las barras

Te Puede Interesar

La versión más fuerte que circula sobre la muerte del fotógrafo de 25 de Mayo: fue hallado por dos cazadores y tenía todas sus pertenencias
Trágico final

La versión más fuerte que circula sobre la muerte del fotógrafo de 25 de Mayo: fue hallado por dos cazadores y tenía todas sus pertenencias

Por Redacción Tiempo de San Juan
Claudia Pérez De Sanctis, la jardinera del arte mutante
Talento nuestro

Claudia Pérez De Sanctis, la jardinera del arte mutante

Trágico final en 25 de Mayo: el cuerpo hallado es del fotógrafo que era intensamente buscado
Confirmado

Trágico final en 25 de Mayo: el cuerpo hallado es del fotógrafo que era intensamente buscado

La única cafetería de especialidad de Jáchal, ubicada en una histórica esquina, de la mano de dos jachalleros que tuvieron que reinventarse para sobrevivir
Emprendedores

La única cafetería de especialidad de Jáchal, ubicada en una histórica esquina, de la mano de dos jachalleros que tuvieron que reinventarse para sobrevivir

Consejo de la Magistratura en la mira: el concurso por tres cargos judiciales ¿podría ser impugnado?
Polémica

Consejo de la Magistratura en la mira: el concurso por tres cargos judiciales ¿podría ser impugnado?