Las imágenes del lugar donde fue hallado el cuerpo sin vida de Quiroga, el fotógrafo que llevaba una semana desaparecido

El hallazgo de un cuerpo sin vida en la zona de Las Casuarinas, en el departamento 25 de Mayo, confirmó la peor noticia para la familia y la comunidad: se trata del fotógrafo Oscar Alberto Quiroga, intensamente buscado desde fines de marzo.

Trágico final La versión más fuerte que circula sobre la muerte del fotógrafo de 25 de Mayo: fue hallado por dos cazadores y tenía todas sus pertenencias

Confirmado Trágico final en 25 de Mayo: el cuerpo hallado es del fotógrafo que era intensamente buscado

La escena se registró en una finca de la zona rural, que fue rápidamente cercada por las autoridades. El perímetro permanece vallado a unos 300 metros, con acceso restringido mientras continúan las tareas periciales.

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En el lugar trabajan efectivos de Policía Científica y personal forense, junto al fiscal Ignacio Achem, quien supervisa la investigación. Las tareas se centran en el relevamiento de pruebas y la preservación de la escena, en medio de un marcado hermetismo.

Según fuentes judiciales, el cuerpo fue encontrado boca arriba, con la motocicleta sobre su cadera, y junto a él estaban sus pertenencias: la cámara fotográfica y el teléfono celular, elementos que serán clave para la investigación.

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El hallazgo movilizó a vecinos y curiosos que se acercaron al lugar, y también a autoridades del departamento: el intendente Rodolfo Jalife llegó a la finca tras conocer la noticia a través de los medios.

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La confirmación pone fin a una semana de intensa búsqueda, que incluyó rastrillajes por tierra y aire, allanamientos y un despliegue masivo de fuerzas policiales y judiciales. Ahora, la causa entra en una nueva etapa: determinar con exactitud las circunstancias de la muerte del fotógrafo y avanzar en la investigación con certezas.