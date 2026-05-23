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Un conductor se quedó dormido al volante, perdió el control y estrelló su auto contra un árbol en Caucete

El fuerte accidente ocurrió alrededor de las 5 de la mañana de este sábado sobre calle Juan José Bustos. El conductor, de apellido Carvajal, se habría dormido antes de impactar contra el arbolado. Milagrosamente resultó ileso.

Por Redacción Tiempo de San Juan
auto

Un siniestro vial se registró durante la madrugada de este sábado en el departamento Caucete, donde un automovilista salvó su vida de milagro tras colisionar violentamente contra el arbolado público. El hecho ocurrió alrededor de las 5:00 de la mañana sobre calle Juan José Bustos, en las inmediaciones del ingreso a la sala velatoria municipal.

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De acuerdo a Radio Caucete, el vehículo era conducido por un joven de apellido Carvajal. Todo indica que el conductor habría sufrido un repentino episodio de cansancio que lo hizo quedarse dormido al volante, perdiendo por completo el control del rodado antes de impactar de lleno contra uno de los árboles de la zona.

A raíz del fuerte impacto, personal médico de emergencias y efectivos policiales acudieron rápidamente al lugar para asistir al damnificado. A pesar de los importantes daños materiales visibles en el vehículo, las autoridades confirmaron que el joven recibió atención médica en el sitio, se encuentra fuera de peligro y presenta un buen estado de salud general. Las circunstancias precisas que rodearon el accidente continúan siendo materia de investigación por parte de la seccional correspondiente.

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