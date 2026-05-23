Una mujer le dio la tarjeta a su inquilino para que le cobre la jubilación y él le robó $420.000

Un hombre de 78 años fue detenido en el microcentro sanjuanino por personal de la División Cuerpo Especial de Vigilancia, acusado de haber estafado a su locadora, una jubilada de 73 años, tras realizar extracciones no autorizadas con su tarjeta de débito.

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Según fuentes policiales, el episodio comenzó en horas de la mañana, cuando la víctima, domiciliada en el departamento Albardón, le confió su tarjeta de débito y la clave personal a su inquilino, identificado por la policía como de apellido Sosa, con quien mantiene relación contractual desde hace dos años, para que le realizara un retiro de dinero.

El sospechoso regresó al domicilio alrededor de las 11:00 horas argumentando que no había podido efectuar la operación porque el plástico "no le pertenecía". Ante las dudas que generó la respuesta, la mujer decidió trasladarse junto al hombre hasta la sucursal del Banco Nación, ubicada en Avenida Libertador 320 Este, en Capital.

Una vez dentro de la entidad bancaria, el personal de atención al cliente constató que los fondos sí habían sido retirados. Los registros del sistema indicaron que a las 09:00 horas se habían ejecutado tres extracciones consecutivas por cajero automático, alcanzando una suma total de $420.000.

Ante la evidencia, los efectivos policiales que custodian la zona procedieron de inmediato a la aprehensión del anciano en el lugar.

Por disposición de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, a cargo del fiscal Rodrigo Lafont, las autoridades procedieron al secuestro del teléfono celular del implicado y de la tarjeta de débito de la damnificada. Sosa fue trasladado a la sede policial correspondiente, donde quedó vinculado a una causa penal.