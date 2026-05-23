El sabor amargo de un armado político áspero: son decisiones

Decisiones canta el inmortal Rubén Blades cuando relata la angustia de una señorita o algún señor atrapados en momentos decisivos: “decisiones, cada día, alguien pierde, alguien gana, Ave María; decisiones, todo cuesta, salgan y hagan sus apuestas, ciudadanía”. Decisiones también refiere otro inmortal, el gran Miguelito Russo, cada vez que en su pasó terrenal tuvo que explicar algún resultado caprichoso, o adverso, en el fútbol.

Decisiones también se administran todo el tiempo en el poder, más aún en las grandes ligas. Resoluciones más o menos pensadas, generalmente rápidas y que casi siempre terminan condicionando lo que sigue. Para la política, se ingresa en el territorio de esas decisiones que al poco andar definirán el tablero. Todavía no son las más pesadas -listas, nombres, socios, mecanismos-, sí relevantes para ir formateando el futuro inmediato.

El gobernador sanjuanino debió resolver esta semana un entuerto complicado como el voto de sus legisladores en el proyecto de zona fría. Más áspero para el territorio de la calle que para la rosca política, pero con la capacidad de esmerilar algún apoyo si es que quita subsidios al gas ahora que viene el invierno.

El proyecto de reducción de subsidios en todo el país venía siendo empujado por el gobierno de Milei. Tanto por cumplimiento de su precepto de encajar las cuentas públicas al formato de superávit cueste lo que cueste, como para librar una batalla con éxito en su necesidad de mostrar músculo político aprobando leyes en el Congreso. No es relevante en ese renglón el costo de pasar por la motosierra un insumo con el calor del invierno y su sensible impacto en el espacio popular. Lo será para otros, para ellos no.

Para Orrego sí lo es. No es un perfil el suyo asociado a ninguna presunción de insensibilidad solo por hacer cuadrar el número. Lo ayuda la contundencia con que Milei pronunció su paternidad indubitable sobre la iniciativa, la misma con la que reclamó apoyo de sus allegados políticos, socios actuales o futuros.

Orrego no tiene definido si irá junto o separado con LLA en las próximas elecciones, pero sabe que es algo que deberá resolver más temprano que tarde. Síntomas de que eso puede ocurrir abundan. Como el retroceso de la beligerancia que venía expresando el mileismo sanjuanino, en la persona del lugarteniente José Peluc. O los buenos semblantes de Orrego y Karina en el último encuentro público de ambos en la feria minera. O las propias palabras del mandatario en el sentido de que “hay que ganarle al kirchnerismo”.

Para disponer de cierta garantía de que eso ocurra, parece imperativo de que Orrego y Milei eviten las dispersiones. Y no es ninguna fórmula de laboratorio, ya pasó. Y pasó recién: el año pasado hubo campamentos separados y les pasó por el medio Cristian Andino, más allá de la discusión sobre si Andino es o no kirchnerista.

El electorado, la clientela de Orrego y la de Milei, es la misma. Ambos parecen pescar en la misma pecera. Entonces, el voto que cada uno obtiene puede ser arrancado al otro. Y si aparecen en listas distintas crecen las chances del tercero en cuestión, el peronismo, que dispone de un electorado más flaco pero fijo. Historia reciente.

Para que Orrego y Milei vayan juntos hace falta un condimento inicial: que la escuadra del presidente apoye en San Juan a la del gobernador y su candidatura a la reelección. De ese modo, Milei estaría más cerca de poder conjugar la palabra triunfo en una provincia como San Juan. Pero en política nada es seguro, ni siquiera el sentido común de evitar dispersiones.

Para que eso ocurra hay y habrá muchos requisitos, instancias de negociación. La última perla con la que LLA viene subiéndose el precio en ese acuerdo es justamente preguntarse en voz alto si hay cercanía ideológica entre ambos, y si la hay hasta dónde llega. Lo hizo Peluc y la semana pasada el senador Bruno Olivera en Paren. Y una manera de medirlo es con el respaldo a los proyectos oficiales en congreso, las batallas cotidianas que enfrenta Milei. Allí es donde entró en juego zonas frías para el gas. Como ya se dijo, sencillo de votar para LLA pero áspero para el resto.

Y en ese plano se inscribe la decisión de la gestión provincial de acompañar. Ayudó que el proyecto se disolvió en una adecuación de escalas, es decir que los subsidios serán eliminados en algunos casos, no todos. Lo que permite formular que los retendrán los que lo necesitan. El resto es tragar saliva y avanzar. El gobernador sanjuanino necesita mantener activa hasta el último minuto la chance de congeniar Milei. Si ocurre o no, dependerá de varios factores: los requisitos que se intercambien, lógico, también como llegue Milei al evento en su valoración pública, si aparece algún otro. Como Macri, que acaba de elogiar en público a Orrego en Mendoza ante el micrófono de Tiempo.

La disyuntiva de Uñac había ocurrido unos días antes, la semana previa, en la elección de jueces Lo que fue al recinto fue el proyecto para extender la vida útil como camarista de casación de Carlos Mahiques, el padre del actual ministro Juan Bautista. Lo que efectivamente ocurrió con una suma de manos levantadas que asombró hasta el más optimista: 10 más que los requeridos dos tercios, incluida la de Sergio Uñac.

Ocurre que Mahiques padre e hijo conforman el corazón de lo que el kirchnerismo considera el lawfair que tiene a Cristina detenida. Toda una contraindicación entonces para un candidato a presidente de la Nación como el sanjuanino, aparecer favoreciendo a la estructura carcelera del principal líder de su partido. No solo por el apoyo implícito que el bando de CFK viene exhibiendo en favor de Uñac, sino también por el modo en que eso cae en sus seguidores, que si fueran muchos o mayoritarios podría ser una cuesta difícil de remontar. Se preguntaban justamente en las radios kirchneristas como leer el voto de Uñac en favor de padre del ministro de Milei. Como entenderlo, se quiebran la cabeza.

Un modo de entenderlo es interpretar la otra fuente de la que deviene él protagonismo de Uñac en esta pulseada. La de Chiqui Tapia, el sanjuanino más poderoso que no deja de mostrar gestos con su coterráneo, y que no despliega justamente un poder menor si se interpreta correctamente cómo consiguió -él y el santiagueño Toviggino, que cosechó el lógico voto a favor de otro kirchnerista como Zamora- escapar al yugo judicial que lo acosaba hace algunos días nomas. Parecía que marcharía detenido con tobillera, hoy ya mira a esas causas sin preocupación y con permiso para viajar al mundial.

Un posible motivo de esa vuelta de campana evidente puede haber sido justamente Mahiques. El ministro y su padre son allegados al Chiqui, según periodistas como Carlos Pagni, que cita que incluso papá Carlos festejó su cumpleaños en la mansión de Pilar que es epicentro de una de esas causas, y que su hijo ministro integró el tribunal de disciplina de AFA y aportó el abogado para la defensa del capo del fútbol.

Si se sigue esa madeja, se puede inferir que el voto de Uñac en el Senado puede haber sido uno de los tantos engranajes del mecanismo presuntamente hilvanado por el Chiqui. Aunque el costo de la jugada resulte dejar desairada a una parte de la militancia peronista, la que canta las viejas canciones contra los que interpreta como carceleros de Cristina. Decisiones.