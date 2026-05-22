viernes 22 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Para elegir

Aire libre y sabores, planeá qué hacer el fin de semana largo en San Juan con esta agenda

Del 22 al 25 de mayo, sanjuaninos y visitantes podrán disfrutar de circuitos guiados, experiencias gastronómicas y actividades al aire libre para toda la familia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las actividades para realizar este fin de semana largo en San Juan.

Las actividades para realizar este fin de semana largo en San Juan.

Desde este 22 de mayo y hasta el próximo lunes 25, San Juan se prepara para vivir un nuevo fin de semana largo con una amplia agenda de actividades turísticas, culturales y recreativas en distintos departamentos de la provincia.

Lee además
La agenda cultural del fin de semana largo en San Juan, signada por las celebraciones del 25 de Mayo y la Semana de los Museos.
Para elegir

Fin de semana largo con música, teatro y cultura en San Juan
El turismo minero que trajo la feria del sector realizada la semana pasada llevó la ocupación hotelera al 100% y generó un movimiento económico récord que superó ampliamente al de los últimos megaeventos deportivos realizados en San Juan.
Datos oficiales

El fuerte impacto del turismo minero: quintuplicó las ganancias del ultimo finde de megaeventos en San Juan

Entre las propuestas destacadas, Capital ofrecerá circuitos turísticos como Catedral, Cripta y Campanil, recorridos históricos ferroviarios, caminatas culturales y circuitos de arte urbano.

En Rawson, las alternativas incluyen caminatas guiadas, cicloturismo rural y visitas a granjas y espacios naturales.

image

Valle Fértil invita a descubrir el Parque Provincial Ischigualasto con sus tradicionales recorridos, trekking y experiencias de astroturismo. Mientras que Rivadavia suma actividades vinculadas al turismo aventura, la Ruta del Olivo, visitas a bodegas y espacios de conservación ambiental.

También habrá propuestas en Jáchal, Ullum y Zonda con senderismo, experiencias rurales, gastronomía regional y recorridos por viñedos y bodegas. A esto se suma una importante oferta enoturística y olivícola en departamentos como Pocito, San Martín, Albardón, Santa Lucía, Calingasta y Valle Fértil, donde se podrán realizar degustaciones, visitas guiadas y experiencias gastronómicas con productos regionales.

Además, el fin de semana estará acompañado por importantes eventos deportivos internacionales que convocarán a competidores y visitantes de distintos países.

Del 22 al 24 de mayo se desarrollará el “Desafío Punta Negra”, en el Dique Punta Negra, correspondiente al Adventure Pro Internacional.

image

En tanto, del 24 al 29 de mayo, San Juan será sede del Campeonato Latinoamericano de Rally Raid FIM Latin America 2026: Desafío Ruta 40, uno de los eventos más destacados del deporte motor continental. El bivouac funcionará en el Circuito San Juan Villicum, de 11 a 20:30 hs, convirtiéndose en uno de los principales puntos de encuentro para equipos, pilotos y público.

Por otro lado, en el marco del Día Nacional de la Olivicultura, el sábado 23 el Chalet Cantoni abrirá sus puertas de 18 a 22 horas para que los sanjuaninos y los turistas disfruten de una feria de productores de aceite de oliva virgen extra, aceitunas y otros productos típicos. Además, se realizarán catas dirigidas y se elaborará aceite de oliva en el lugar. La entrada es libre y gratuita y quienes asistan encontrarán propuestas gastronómicas y la música en vivo de Vibranova y dj Géminis

Para más información sobre horarios, reservas y actividades disponibles, los interesados pueden consultar las redes oficiales de Turismo de San Juan haciendo click aquí.

Temas
Seguí leyendo

"No me quemés": la respuesta de Orrego, tras ser consultado sobre los disfraces escolares por el 25 de Mayo

Garrafa Hogar llegará a 9 departamentos con sus próximos operativos

Publicaba "sonríe, sé amable" y terminó a las trompadas en el centro sanjuanino por un accidente de tránsito

De San Juan al mundo: la Hermandad de la Virgen del Rocío resiste el paso del tiempo y se convierte en pilar para la UNESCO

Lanzan una guía para identificar huellas de mamíferos y conocer la fauna sanjuanina: mirala en la nota

Operativo viral en Chimbas: rescataron a "Juanqui", un loro que quedó atrapado en la copa de un árbol

Educación ya decidió: ¿se podrán ver los partidos del Mundial en las escuelas de San Juan?

Qué pasará con los comercios en San Juan durante el feriado del 25 de Mayo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
publicaba sonrie, se amable y termino a las trompadas en el centro sanjuanino por un accidente de transito
Accidente y fuga

Publicaba "sonríe, sé amable" y terminó a las trompadas en el centro sanjuanino por un accidente de tránsito

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Conocé a la sospechosa que seguirá presa por las estafas en la casa de préstamos del centro sanjuanino video
Presunta defraudación

Conocé a la sospechosa que seguirá presa por las estafas en la casa de préstamos del centro sanjuanino

Tras un insólito hecho, le descubrieron estafas por ventas de autos y terminó condenado a dos años en el Penal de Chimbas
Judiciales

Tras un insólito hecho, le descubrieron estafas por ventas de autos y terminó condenado a dos años en el Penal de Chimbas

Ahumada, en Tribunales durante el año pasado.
Historial

Los antecedentes de un imputado por la megaestafa de Global Market, con una mina de Valle Fértil como escenario

Angaco, ¿tierra de infidelidades?: el pasacalle que generó un cimbronazo en el departamento
¡Atención!

Angaco, ¿tierra de infidelidades?: el pasacalle que generó un cimbronazo en el departamento

Imagen ilustrativa
Siniestro vial

Una motociclista sanjuanina lucha por su vida tras chocar en La Bebida

Te Puede Interesar

La estimación de cosecha de uvas del INV en San Juan fue un acierto. En la foto, Hugo Carmona, uno de los referentes históricos del relevamiento, que justamente ahora se jubila. 
Vendimia 2026

La trastienda del dato de cosecha de uvas que sobrevivió al ajuste nacional y dejó a San Juan arriba de Mendoza

Por Elizabeth Pérez
Imputaron al colectivero que atropelló a una ciclista en Rivadavia: la mujer tiene muerte cerebral
Marquesado

Imputaron al colectivero que atropelló a una ciclista en Rivadavia: la mujer tiene muerte cerebral

Hidráulica comenzó a probar el funcionamiento de las mantas antivándalos con las que buscan impermeabilizar los canales.
Cuidado del agua

Hidráulica ya implementa mantas antivándalos para la impermeabilización de canales: cómo es el sistema

Condenaron a un comerciante sanjuanino que se hizo pasar por mujer para pedirle fotos a menores
Grooming

Condenaron a un comerciante sanjuanino que se hizo pasar por mujer para pedirle fotos a menores

La propuesta de adelantar el Día del Padre generó cruces entre entidades comerciales sanjuaninas, pero finalmente CAME resolvió mantener la fecha tradicional del 21 de junio.
Decisión

CAME le bajó el pulgar al pedido de una cámara de Comercio sanjuanina y el Día del Padre no se moverá