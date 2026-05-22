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Cuidado del agua

Hidráulica ya implementa mantas antivándalos para la impermeabilización de canales: cómo es el sistema

Las pruebas se realizan en canales de Quinto Cuartel. Se busca adoptar una tecnología alternativa a la impermeabilización con hormigón.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Hidráulica comenzó a probar el funcionamiento de las mantas antivándalos con las que buscan impermeabilizar los canales.

Hidráulica comenzó a probar el funcionamiento de las mantas antivándalos con las que buscan impermeabilizar los canales.

Este viernes, el Departamento de Hidráulica informó que avanza en la evaluación de nuevas tecnologías destinadas a la impermeabilización de canales de riego, con el objetivo de incorporar materiales más económicos, de rápida aplicación y mayor eficiencia hidráulica. Como ya adelantó Tiempo de San Juan, la iniciativa busca reducir las pérdidas de agua en aquellos cauces que aún son de tierra y que, por esta condición, presentan pérdidas del recurso hídrico. Al mismo tiempo, el material es una tecnología diseñada específicamente para resistir el vandalismo, un problema recurrente que ha afectado la infraestructura estatal en los últimos años.

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Las pruebas piloto con mantas cementicias de dos marcas diferentes se realizan en canales ubicados en Quinto Cuartel. El material, de 13 milímetros de espesor, está compuesto por tres capas: una base de geotextil no tejido, una capa de cemento —equivalente a 13 kilos por metro cuadrado— y una cobertura superior de geotextil tejido.

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El procedimiento de colocación consiste en acondicionar previamente el cauce, extender la manta sobre la superficie y luego hidratar el material, que alcanza su fraguado en aproximadamente 24 horas.

Entre las principales ventajas del sistema se destacan su facilidad y rapidez de instalación, el bajo consumo de agua durante la ejecución —requiere apenas 5 litros por metro cuadrado frente a los 25 litros que demanda el hormigón tradicional— y su elevada capacidad de adaptación y resistencia operativa.

Además, el material posee propiedades antiraíz, evita el crecimiento de malezas en el interior de los canales, ofrece resistencia al vandalismo y requiere un mantenimiento mínimo. Este tipo de solución también se utiliza en reservorios, obras viales, caminos rurales y veredas.

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El costo estimado del producto ronda los 12 dólares por metro cuadrado, a lo que se suma la mano de obra y el uso de equipos. Sin embargo, desde el organismo destacaron que el valor final continúa siendo considerablemente inferior al de los métodos tradicionales de impermeabilización.

"Hasta el momento, las pruebas realizadas con ambas empresas proveedoras arrojaron resultados favorables, lo que abre la posibilidad de incorporar esta tecnología en futuras obras de infraestructura hídrica de la provincia", aseguraron desde la cartera.

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