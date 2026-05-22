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Luis Caputo celebró el "récord histórico" en la producción de granos: superaría las 163 millones de toneladas

Si bien la recolección de soja y maíz continúa, el titular del Palacio de Hacienda difundió las estimaciones de producción de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró este viernes el “récord histórico” de producción de granos que podría concretarse en la campaña 2025/26, que todavía sigue desarrollándose con la cosecha de soja, maíz y sorgo.

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Según indicó el titular del Palacio de Hacienda, en base a datos provistos por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, la producción de los 6 principales cultivos a nivel nacional en la campaña 2025/2026 alcanzará “un máximo histórico de 163,2 millones de toneladas”.

“Esto implicó un crecimiento de 21,25% en relación a la campaña anterior”, sostuvo Caputo, que dio a conocer este dato después de que el Presidente Javier Milei anunciara ayer en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BdeC) una baja de 2 puntos en las retenciones de trigo y cebada, que a partir de junio se ubicarán en 5,5%, y la promesa de implementar un esquema de reducción gradual en soja a partir de 2027.

El funcionario nacional indicó que la soja alcanzará una producción de 49,9 millones de toneladas, con un promedio de rendimiento por hectárea de 30,6 quintales por hectárea (qq/ha), mientras que el maíz se ubicará en 70 millones de toneladas, alcanzando un récord para los últimos 20 años, con rindes promedios de 72 qq/ha.

Por su parte, el girasol marcó un récord histórico de producción con 7,4 millones de toneladas y un promedio de rendimiento a nivel país de 23,4 qq/ha, al igual que el trigo, que registró una cosecha de 27,9 millones de toneladas, alcanzando también “un máximo de la serie histórica”.

Por último, la cebada y el sorgo (su recolección se encuentra en pleno desarrollo) aportaron 5,6 y 2,4 millones de toneladas, respectivamente.

Estimaciones privadas

Por su parte, la Bolsa porteña volvió a elevar la estimación de cosecha para la soja y el maíz. Para la oleaginosa, el ajuste positivo fue de 1,5 millones de toneladas hasta las 50,1 millones, mientras que para el cereal la mejora fue de 3 millones de toneladas hasta las 64 millones.

Por el lado de la soja, la recolección tuvo un progreso intersemanal de 17 puntos porcentuales y ya se ubicó en el 74,7% de la superficie apta a nivel nacional. Con este número consolidado, el rinde promedio se ubicó en 32,8 quintales por hectárea (qq/ha), el más alto de las últimas seis campañas, lo cual justifica la actualización de la previsión de producción.

"Los rindes por encima del promedio continúan consolidándose en amplios sectores del área agrícola, particularmente sobre el NOA, NEA, ambos núcleos, el Centro-Norte de Córdoba y el Norte de La Pampa–Oeste de Buenos Aires, favorecidos por las precipitaciones registradas durante parte del ciclo del cultivo", indicó la entidad.

En soja de segunda, la cosecha ya supera el 60% en el Núcleo Sur, Córdoba y el Norte de La Pampa–Oeste de Buenos Aires; en esta última, con rindes récord para la región.

Por el lado del maíz, la mejora en la estimación de cosecha se debe a una actualización en el área sembrada, ya que la BdeC sumó unas 300.000 hectáreas más a lo estimado un mes atrás, hasta las 8,4 millones de hectáreas.

Esta incorporación de superficie derivó en un alza en la previsión de producción de 3 millones de toneladas hasta las 64 millones de toneladas, un récord absoluto, ubicándose muy por encima del anterior registro histórico, que fue de 55,5 millones de toneladas.

En cuanto al avance de cosecha, a la fecha alcanza el 32,9% del área apta a escala nacional, con un rinde promedio de 84,8 qq/ha, luego de un progreso intersemanal de sólo 0,9 puntos, en un contexto donde continúa priorizándose la cosecha de soja en buena parte del área agrícola.

En cuanto al maíz tardío, continúa incrementándose la proporción de lotes en madurez fisiológica, mientras se aproxima el inicio de las labores de recolección, con buenas expectativas de rinde.

FUENTE: Clarín

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