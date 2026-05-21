jueves 21 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Exclusivo

El máximo líder de Naturgy apuesta a quedarse en San Juan y espera el impacto minero: "Habrá que invertir para soportar esa demanda"

El presidente de Naturgy San Juan y Country Manager en Argentina, Gerardo Gómez; confirmó la decisión del grupo de permanecer en la provincia. Anticipó inversiones, destacó el potencial minero que obligará a ampliar la infraestructura energética y hasta se refirió a los cortes de luz por el último viento Zonda.

Por Elizabeth Pérez
Gerardo Gómez, Presidente de Naturgy San Juan y Country Manager de Argentina (derecha), junto al gerente general en San Juan, Eduardo Stocco.

Gerardo Gómez, Presidente de Naturgy San Juan y Country Manager de Argentina (derecha), junto al gerente general en San Juan, Eduardo Stocco.

Gerardo Gómez, el más alto ejecutivo de Naturgy en el país, en el EPRE de San Juan.

Gerardo Gómez, el más alto ejecutivo de Naturgy en el país, en el EPRE de San Juan.

La minería aparece en el horizonte de la distribuidora Naturgy como mucho más que una actividad económica. Para la compañía energética, el desarrollo de los grandes proyectos de cobre sanjuaninos anticipa que vendrá una transformación profunda de la demanda eléctrica, y que tendrán que estar a la altura, según el máximo ejecutivo de la compañía.

Lee además
Naturgy San Juan. 
EPRE

Camino despejado para Naturgy en controlar la energía en San Juan, tras el plantón de un competidor secreto
El acto se realizó en el EPRE, donde se confirmó que no hubo ofertas para disputar el control accionario de Naturgy San Juan. Pero la firma que compró el pliego ahoa conoce todo el negocio de la distribuidora sanjuanina. 
Acciones de Naturgy

El "misterioso alguien" que gastó $260.000.000 para husmear el negocio eléctrico sanjuanino y desapareció

“Evidentemente, el derrame que va a producir la minería en toda la actividad en San Juan va a ser increíble”, afirmó Gerardo Gómez, presidente de Naturgy San Juan y country manager del grupo en Argentina, en una entrevista exclusiva con Tiempo de San Juan.

Sus declaraciones llegan apenas horas después de la licitación internacional realizada en el EPRE para ofrecer el 51% accionario de la distribuidora eléctrica sanjuanina, proceso obligado pro concesión cada cierto año, y que finalmente quedó sin oferentes porque la única empresa interesada no presentó propuesta.

Lejos de mostrar dudas sobre el futuro de la compañía en la provincia, Gómez fue contundente: “El grupo tiene la voluntad de quedarse en Argentina y en San Juan”. En efecto, Naturgy quedó automáticamente ratificada al frente de la concesión eléctrica provincial luego de que Yaguareté Energía SAU, la única firma que había comprado el pliego, desistiera de competir.

Para Gómez, el proceso fue un mecanismo regulatorio previsto desde la privatización del servicio eléctrico en los años ‘90. “Este es un proceso regulatorio que había que cumplir. Nosotros hicimos nuestro mejor esfuerzo con una oferta que presentamos, pero el oferente no se presentó”, explicó.

Naturgy 3

El efecto minería y la nueva demanda eléctrica

El ejecutivo confirmó que Naturgy sigue de cerca el crecimiento de los proyectos mineros sanjuaninos y el impacto que tendrán sobre el sistema eléctrico y de redes.

“Espero que las mineras inviertan en San Juan y evidentemente nosotros deberemos invertir para poder soportar toda esa demanda”, sostuvo Gómez.

Aseguró que el fenómeno no solo beneficiará a la actividad extractiva sino a toda la economía local. “Yo creo que no es solo la minería, porque hay un montón de servicios asociados. Desde el almacén hasta el mecánico, los autos, una cantidad de cosas que se van a generar alrededor del desarrollo industrial minero”, explicó.

La mirada de la empresa aparece en un momento clave para la infraestructura energética provincial. El próximo 3 de junio se realizará la audiencia pública del ENRE por una nueva línea eléctrica de 500 kV vinculada al proyecto minero Vicuña.

Las inversiones prometidas, en marcha

Al consultarle sobre los próximos planes para San Juan, Gómez confirmó que la empresa ya puso en marcha el esquema de inversiones millonarias que se aprobó en el último proceso tarifario. “Tenemos un plan de inversiones de aproximadamente unos 20 millones de dólares por año por los próximos cinco años, y el que corresponde al 2026, ya comenzó”, señaló.

Agregó que la plata se usará para dos objetivos: reforzar la red eléctrica y modernizar la atención a los usuarios. Con respecto al primero, dijo que la empresa invertirá en infraestructura, calidad de servicio y ampliaciones del sistema.

Del segundo indicó que se profundizará la digitalización de los trámites en San Juan. “Queremos que el cliente pueda atenderse desde su casa con una aplicación, con la página web o a través de terminales de autogestión”, indicó. Incluso dijo que avanzan en herramientas de videoconferencia y atención virtual para resolver consultas específicas sin necesidad de ir a una oficina física.

Los cortes por el viento Zonda

Durante la entrevista, Gómez se refirió a las críticas que recibió la empresa por los prolongados cortes ocasionados por el último viento Zonda histórico en San Juan. “Estamos en un lugar que tiene este tipo de climatología y eso produce daños en la red”, afirmó.

El directivo reconoció que muchas veces las reparaciones no logran cubrir las expectativas de los usuarios, especialmente cuando los temporales generan destrozos importantes. Pero dijo que la empresa pone todo su esfuerzo y recursos para dar respuesta en forma rápida y cumplir con el servicio.

“Se dejaron de hacer todas las operaciones para atender solamente las emergencias. Hay gente que trabajó, 24 y 48 horas, con turnos”, explicó respecto al ultimo ventarrón.

Gas y electricidad, en convivencia

Gómez también habló sobre el futuro energético y defendió la convivencia entre gas y electricidad. Aunque reconoció que habrá mayor electrificación, sostuvo que el gas seguirá siendo clave para el país. “Somos un país que tiene gas propio y que está en una reestructuración muy importante para mejorar la cantidad de gas que se produce”, afirmó, al destacar el potencial de Vaca Muerta para abastecer al mercado interno y exportar energía.

Tienen que venir inversiones para mejorar la capacidad de transporte, pero yo creo que son dos servicios que tienen que convivir para mejorar la calidad de vida de la gente”, concluyó.

Larga trayectoria

“Estamos contentos de permanecer en San Juan y tratar de brindar el mejor servicio posible a nuestros clientes”, agregó el ejecutivo que conocé la compañía a fondo: lleva 32 años dentro del grupo empresario y atravesó todas sus transformaciones corporativas.

“Entré como joven profesional por allá por el año 1994 y desarrollé mi carrera en el grupo”, contó el ingeniero químico. Vivió la etapa en que la empresa se llamaba Gas Natural BAN, luego Gas Natural Fenosa y finalmente Naturgy, nombre adoptado desde 2018. En 2015, el grupo desembarcó en el negocio eléctrico sanjuanino tras la compra de CGE Chile, operación que incorporó a la ex Energía San Juan, hoy llamada Naturgy.

Desde diciembre de 2022 es el máximo responsable de todos los negocios del grupo en Argentina, que incluyen distribuidoras de gas y electricidad.

Temas
Seguí leyendo

Arrancó una tarea clave para prevenir cortes de luz durante los vientos en San Juan

Naturgy San Juan regala dos Smart TV 4K a quienes se pasen a la factura digital

Venta de acciones de Naturgy San Juan: apareció un comprador y postergan la apertura de ofertas

Tras el reclamo de Aballay, qué dijo Naturgy sobre los cortes de luz: "Pocito resultó ser la más afectada"

En San Juan, buscan empresas para la limpieza a fondo de los tres canales más famosos

Cuántos salarios son necesarios para comprar un auto 0 km

El Banco Central realizó una de las compras más grande de divisas y las reservas superaron los 46.500 millones de dólares

Vinos, minería y tecnología: las expectativas de San Juan ante el posible Acuerdo entre el Mercosur y Canadá

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El acto se realizó en el EPRE, donde se confirmó que no hubo ofertas para disputar el control accionario de Naturgy San Juan. Pero la firma que compró el pliego ahoa conoce todo el negocio de la distribuidora sanjuanina. 
Acciones de Naturgy

El "misterioso alguien" que gastó $260.000.000 para husmear el negocio eléctrico sanjuanino y desapareció

Por Elizabeth Pérez

Las Más Leídas

Quemaban hojas secas, el fuego se descontroló y una casa se prendió fuego: murieron las mascotas de la familia
En Capital

Quemaban hojas secas, el fuego se descontroló y una casa se prendió fuego: murieron las mascotas de la familia

En este local detuvieron a una de las empleadas.
En el centro sanjuanino

Allanamiento en una casa de préstamos: 9 denuncias por estafas y una empleada presa

Según la Policía, el hecho delictivo se produjo en este local comercial.
Ataque a comercio

A lo boquetero, entraron a un bar de avenida Libertador y robaron mercadería y elementos de cocina

Fuerte choque entre una ciclista y colectivo en Marquesado: la mujer tiene muerte cerebral
Rivadavia

Fuerte choque entre una ciclista y colectivo en Marquesado: la mujer tiene muerte cerebral

River rescató un punto , está puntero de la copa y ya piensa en la final frente a Belgrano
Copa Sudamericana

River rescató un punto , está puntero de la copa y ya piensa en la final frente a Belgrano

Te Puede Interesar

Día 2 en el juicio por Lucía Rubiño: secreto sumario, el pedido del juez a las partes
En Flagrancia

Día 2 en el juicio por Lucía Rubiño: secreto sumario, el pedido del juez a las partes

Por Luz Ochoa
Gerardo Gómez, Presidente de Naturgy San Juan y Country Manager de Argentina (derecha), junto al gerente general en San Juan, Eduardo Stocco.
Exclusivo

El máximo líder de Naturgy apuesta a quedarse en San Juan y espera el impacto minero: "Habrá que invertir para soportar esa demanda"

Ahumada, en Tribunales durante el año pasado.
Historial

Los antecedentes de un imputado por la megaestafa de Global Market, con una mina de Valle Fértil como escenario

La promesa que los unió, la experiencia dakariana y el neeño ya instalado: el detrás de escena de Benavides y Sisterna antes de acelerar en San Juan video
Videonota

La promesa que los unió, la experiencia dakariana y el "neeño" ya instalado: el detrás de escena de Benavides y Sisterna antes de acelerar en San Juan

Con el pogo de las bandas emergentes y un Slash sanjuanino, llega el Grita Rock al Conte Grand
Música

Con el pogo de las bandas emergentes y un "Slash" sanjuanino, llega el Grita Rock al Conte Grand