El máximo líder de Naturgy apuesta a quedarse en San Juan y espera el impacto minero: "Habrá que invertir para soportar esa demanda"

Gerardo Gómez, el más alto ejecutivo de Naturgy en el país, en el EPRE de San Juan.

La minería aparece en el horizonte de la distribuidora Naturgy como mucho más que una actividad económica. Para la compañía energética, el desarrollo de los grandes proyectos de cobre sanjuaninos anticipa que vendrá una transformación profunda de la demanda eléctrica, y que tendrán que estar a la altura, según el máximo ejecutivo de la compañía.

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“Evidentemente, el derrame que va a producir la minería en toda la actividad en San Juan va a ser increíble”, afirmó Gerardo Gómez , presidente de Naturgy San Juan y country manager del grupo en Argentina, en una entrevista exclusiva con Tiempo de San Juan.

Sus declaraciones llegan apenas horas después de la licitación internacional realizada en el EPRE para ofrecer el 51% accionario de la distribuidora eléctrica sanjuanina, proceso obligado pro concesión cada cierto año, y que finalmente quedó sin oferentes porque la única empresa interesada no presentó propuesta.

Lejos de mostrar dudas sobre el futuro de la compañía en la provincia, Gómez fue contundente: “El grupo tiene la voluntad de quedarse en Argentina y en San Juan”. En efecto, Naturgy quedó automáticamente ratificada al frente de la concesión eléctrica provincial luego de que Yaguareté Energía SAU, la única firma que había comprado el pliego, desistiera de competir.

Para Gómez, el proceso fue un mecanismo regulatorio previsto desde la privatización del servicio eléctrico en los años ‘90. “Este es un proceso regulatorio que había que cumplir. Nosotros hicimos nuestro mejor esfuerzo con una oferta que presentamos, pero el oferente no se presentó”, explicó.

Naturgy 3

El efecto minería y la nueva demanda eléctrica

El ejecutivo confirmó que Naturgy sigue de cerca el crecimiento de los proyectos mineros sanjuaninos y el impacto que tendrán sobre el sistema eléctrico y de redes.

“Espero que las mineras inviertan en San Juan y evidentemente nosotros deberemos invertir para poder soportar toda esa demanda”, sostuvo Gómez.

Aseguró que el fenómeno no solo beneficiará a la actividad extractiva sino a toda la economía local. “Yo creo que no es solo la minería, porque hay un montón de servicios asociados. Desde el almacén hasta el mecánico, los autos, una cantidad de cosas que se van a generar alrededor del desarrollo industrial minero”, explicó.

La mirada de la empresa aparece en un momento clave para la infraestructura energética provincial. El próximo 3 de junio se realizará la audiencia pública del ENRE por una nueva línea eléctrica de 500 kV vinculada al proyecto minero Vicuña.

Las inversiones prometidas, en marcha

Al consultarle sobre los próximos planes para San Juan, Gómez confirmó que la empresa ya puso en marcha el esquema de inversiones millonarias que se aprobó en el último proceso tarifario. “Tenemos un plan de inversiones de aproximadamente unos 20 millones de dólares por año por los próximos cinco años, y el que corresponde al 2026, ya comenzó”, señaló.

Agregó que la plata se usará para dos objetivos: reforzar la red eléctrica y modernizar la atención a los usuarios. Con respecto al primero, dijo que la empresa invertirá en infraestructura, calidad de servicio y ampliaciones del sistema.

Del segundo indicó que se profundizará la digitalización de los trámites en San Juan. “Queremos que el cliente pueda atenderse desde su casa con una aplicación, con la página web o a través de terminales de autogestión”, indicó. Incluso dijo que avanzan en herramientas de videoconferencia y atención virtual para resolver consultas específicas sin necesidad de ir a una oficina física.

Los cortes por el viento Zonda

Durante la entrevista, Gómez se refirió a las críticas que recibió la empresa por los prolongados cortes ocasionados por el último viento Zonda histórico en San Juan. “Estamos en un lugar que tiene este tipo de climatología y eso produce daños en la red”, afirmó.

El directivo reconoció que muchas veces las reparaciones no logran cubrir las expectativas de los usuarios, especialmente cuando los temporales generan destrozos importantes. Pero dijo que la empresa pone todo su esfuerzo y recursos para dar respuesta en forma rápida y cumplir con el servicio.

“Se dejaron de hacer todas las operaciones para atender solamente las emergencias. Hay gente que trabajó, 24 y 48 horas, con turnos”, explicó respecto al ultimo ventarrón.

Gas y electricidad, en convivencia

Gómez también habló sobre el futuro energético y defendió la convivencia entre gas y electricidad. Aunque reconoció que habrá mayor electrificación, sostuvo que el gas seguirá siendo clave para el país. “Somos un país que tiene gas propio y que está en una reestructuración muy importante para mejorar la cantidad de gas que se produce”, afirmó, al destacar el potencial de Vaca Muerta para abastecer al mercado interno y exportar energía.

Tienen que venir inversiones para mejorar la capacidad de transporte, pero yo creo que son dos servicios que tienen que convivir para mejorar la calidad de vida de la gente”, concluyó.

Larga trayectoria

“Estamos contentos de permanecer en San Juan y tratar de brindar el mejor servicio posible a nuestros clientes”, agregó el ejecutivo que conocé la compañía a fondo: lleva 32 años dentro del grupo empresario y atravesó todas sus transformaciones corporativas.

“Entré como joven profesional por allá por el año 1994 y desarrollé mi carrera en el grupo”, contó el ingeniero químico. Vivió la etapa en que la empresa se llamaba Gas Natural BAN, luego Gas Natural Fenosa y finalmente Naturgy, nombre adoptado desde 2018. En 2015, el grupo desembarcó en el negocio eléctrico sanjuanino tras la compra de CGE Chile, operación que incorporó a la ex Energía San Juan, hoy llamada Naturgy.

Desde diciembre de 2022 es el máximo responsable de todos los negocios del grupo en Argentina, que incluyen distribuidoras de gas y electricidad.