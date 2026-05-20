Arrancó una tarea clave para prevenir cortes de luz durante los vientos en San Juan

La empresa Naturgy inició las tareas de poda de árboles para prevenir cortes de luz en San Juan.

Con el objetivo de reducir interrupciones del servicio eléctrico y prevenir situaciones de riesgo durante temporadas de fuertes vientos o tormentas, la empresa distribuidora Naturgy inició una nueva campaña de poda preventiva en distintos departamentos de San Juan. Las tareas incluyen intervenciones sobre el arbolado cercano a líneas eléctricas y, en algunos casos, requerirán cortes programados de energía.

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La distribuidora informó que la campaña anual de mantenimiento se desarrolla sobre el arbolado público provincial y apunta a mejorar la calidad del servicio para los usuarios. Los trabajos consisten en la poda selectiva de ramas y vegetación que puedan entrar en contacto o quedar próximas a líneas energizadas.

Desde la empresa explicaron que este tipo de intervención resulta fundamental para evitar incendios, interrupciones del suministro eléctrico y accidentes por electrocución. Además, remarcaron que las tareas son realizadas exclusivamente por personal capacitado y bajo protocolos de seguridad específicos.

En ese marco, solicitaron a la comunidad respetar las señalizaciones y medidas preventivas dispuestas en las zonas de trabajo, con el fin de resguardar tanto a operarios como a vecinos.

Según el cronograma difundido, hasta el 21 de mayo se realizarán tareas de poda en el departamento Albardón, con interrupciones programadas del servicio eléctrico. En tanto, entre el 18 y el 22 de mayo continuarán los trabajos en Capital, aunque en este caso sin cortes de energía.

Naturgy recordó que algunas intervenciones requieren trabajar sin tensión, motivo por el cual se programan cortes temporales del suministro. Los usuarios pueden consultar las fechas y horarios de las interrupciones a través de la Oficina Virtual de la empresa, utilizando el número de suministro. También está disponible la adhesión a notificaciones por correo electrónico y SMS. Más información en Naturgy San Juan