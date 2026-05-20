Orrego inauguró la remodelación de un importante centro de salud para dar más servicios

Inauguraron la remodelación y ampliación de un centro de salud de Caucete y ya es el 20 espacio de este tipo que es intervenido por el Gobierno de la provincia.

Durante la mañana de este miércoles, el gobernador Marcelo Orrego inauguró las obras de remodelación y ampliación del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Pozo de los Algarrobos, en el departamento Caucete, consolidando así el CAPS N.º 20 inaugurado durante la actual gestión provincial. La obra representa un nuevo avance en la política sanitaria orientada a fortalecer la atención primaria, acercar servicios esenciales y mejorar la calidad de vida de las familias sanjuaninas.

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Con una inversión realizada íntegramente con fondos provinciales, el renovado centro de salud permitirá brindar una atención más eficiente, accesible y cercana a alrededor de 1.300 vecinos de la zona, adaptando la infraestructura a las necesidades actuales de la comunidad y ampliando significativamente la capacidad de respuesta del sistema sanitario.

“Estamos haciendo historia en materia de salud en San Juan, fortaleciendo las prestaciones y ampliando la infraestructura sanitaria en toda la provincia. Con este ya son 20 los centros de atención primaria que estamos desarrollando, además de obras clave como el Instituto Odontológico y los consultorios externos del Hospital Rawson. Pero más allá del ladrillo, lo más importante son los recursos humanos, los profesionales y trabajadores de la salud que todos los días hacen posible mejorar la vida de los sanjuaninos y, en este caso, de los cauceteros”, destacó el gobernador Marcelo Orrego.

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Acompañaron al primer mandatario, la intendenta Romina Rosas, los ministros de Salud, Amilcar Dobladez; Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea y demás autoridades sanitarias.

El nuevo edificio cuenta actualmente con una superficie total de 105,46 m², luego de una ampliación de 66,62 m² sobre una superficie original de 38,84 m². Esta intervención permitió optimizar espacios, mejorar la cobertura de prestaciones y ofrecer mejores condiciones tanto para los pacientes como para el personal de salud.

En Caucete, esta es la segunda obra de ampliación y remodelación de un centro de salud concretada por el Gobierno provincial; anteriormente se intervino el CAPS Marayes. Además, continúan en ejecución las obras en los CAPS Las Talas, Alonso Fuego, Pie de Palo y Guadalupe, reafirmando una estrategia sostenida de fortalecimiento de la red sanitaria en distintos puntos del departamento.

Más servicios y atención ampliada para la comunidad

La remodelación del CAPS Pozo de los Algarrobos no solo implicó una mejora edilicia, sino también una ampliación de los servicios de salud disponibles para la comunidad.

Actualmente, el centro brinda atención de lunes a viernes en turno mañana en las especialidades de Medicina Familiar, Odontología, Nutrición, Enfermería, Trabajo Social, Farmacia, Salud Mental y Agentes Sanitarios, además del acompañamiento administrativo. Asimismo, se incorporó atención en turno vespertino en Medicina General, Psicología, Nutrición y Trabajo Social, ampliando las posibilidades de acceso para los vecinos y fortaleciendo la cobertura sanitaria en la zona.

La incorporación de nuevos espacios y especialidades permite acercar la salud a los hogares, reducir traslados y brindar una respuesta más rápida y organizada ante la demanda cotidiana.

Antes de la obra, el centro contaba únicamente con un consultorio, un área de enfermería compartida con administración y farmacia, un consultorio odontológico, un baño y una sala de espera semicubierta exterior.

Tras la ampliación y remodelación, el edificio incorporó:

• Acceso principal peatonal

• Sala de espera con admisión

• Enfermería con sector limpio y sector sucio

• Dos consultorios

• Consultorio odontológico

• Farmacia con depósito

• Office con depósito

• Núcleo de sanitarios públicos