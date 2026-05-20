EN VIVO: comienza el juicio contra el joven que atropelló y mató a Lucía Rubiño

Quiénes serán las partes del debate
El debate que se realizará a puertas cerradas estará presidido por el Juez de Menores, Jorge Toro. Representando al Ministerio Público Fiscal, la doctora Liliana Marinero y en la defensa del acusado, Nasser Uzair.
Juez de Menores, Jorge Toro; fiscal Liliana Marinero; y el defensor Nasser Uzair.
Un debate a puertas cerradas, ¿por qué?
Más allá de la magnitud del caso y de la expectativa social que rodea al debate, el juicio no podrá ser presenciado por el público ni por la prensa.
La razón central de esa reserva radica en el régimen especial que rige para adolescentes en conflicto con la ley penal. En Argentina, y particularmente en San Juan, el Sistema Penal Juvenil establece limitaciones a la publicidad de las audiencias cuando el acusado era menor de edad al momento del hecho, incluso en delitos gravísimos como un homicidio con dolo eventual.
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Comienza el juicio contra el joven que atropelló y mató a Lucía Rubiño
Tras más de dos años de espera y de varias idas y vueltas judiciales, este 20 de mayo a partir de las 16:00 horas comenzará el juicio contra N.M. el automovilista acusado por el delito de homicidio simple con dolo eventual en perjuicio de la adolescente, oriunda de Albardón, Lucía Rubiño.