Un colectivo que viajaba de Caucete a Capital quedó fuera de servicio, enviaron otra unidad ¡y también presentó fallas!

Pasajeros del servicio de la empresa El Triunfo que cubre el recorrido entre Caucete y Capital quedaron varados este miércoles por la mañana al costado de la ruta, luego de que dos colectivos quedaran fuera de servicio en distintos puntos del trayecto.

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Según indicaron los propios usuarios, la primera unidad se detuvo en la zona de Las Chacritas, en 9 de Julio, tras presentar inconvenientes que le impidieron continuar el viaje.

Ante esta situación, la empresa dispuso el envío de otra movilidad para completar el recorrido. Sin embargo, el segundo colectivo también registró fallas y debió detenerse antes de ingresar a Santa Lucía.

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Los pasajeros permanecieron en el lugar durante varios minutos hasta la llegada de una tercera unidad que les permitió continuar el viaje. En ese contexto, manifestaron su malestar por lo ocurrido, en medio de las bajas temperaturas y la demora en la solución del inconveniente.