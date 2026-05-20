miércoles 20 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En pleno frío

Un colectivo que viajaba de Caucete a Capital quedó fuera de servicio, enviaron otra unidad ¡y también presentó fallas!

El insólito incidente sucedió este miércoles por la mañana. La primera unidad se detuvo en Las Chacritas y el refuerzo también se averió antes de llegar a Santa Lucía. Los usuarios debieron esperar otra movilidad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Pasajeros del servicio de la empresa El Triunfo que cubre el recorrido entre Caucete y Capital quedaron varados este miércoles por la mañana al costado de la ruta, luego de que dos colectivos quedaran fuera de servicio en distintos puntos del trayecto.

Lee además
distinguieron a una estudiante sanjuanina de medicina por asistir a un hombre en un colectivo
¡Una genia!

Distinguieron a una estudiante sanjuanina de Medicina por asistir a un hombre en un colectivo
un chofer de la red tulum ayudo a una pasajera a bajar del colectivo y se hizo viral
Video

Un chofer de la Red Tulum ayudó a una pasajera a bajar del colectivo y se hizo viral

Según indicaron los propios usuarios, la primera unidad se detuvo en la zona de Las Chacritas, en 9 de Julio, tras presentar inconvenientes que le impidieron continuar el viaje.

Ante esta situación, la empresa dispuso el envío de otra movilidad para completar el recorrido. Sin embargo, el segundo colectivo también registró fallas y debió detenerse antes de ingresar a Santa Lucía.

image

Los pasajeros permanecieron en el lugar durante varios minutos hasta la llegada de una tercera unidad que les permitió continuar el viaje. En ese contexto, manifestaron su malestar por lo ocurrido, en medio de las bajas temperaturas y la demora en la solución del inconveniente.

Temas
Seguí leyendo

Pesar por la muerte de Mariela Castro, histórica militante peronista de Rawson

El misterio de la Difunta Correa: buscan documentos que prueben su paso por la historia y ya hay pistas

ADICUS convocó a un paro total de cinco días a fines de mayo

Video: se armó tole tole entre trapitos en plena Avenida Rawson

Una famosa cantante confirmó que vendrá a San Juan: dónde conseguir las entradas y cuánto cuestan

Dame el audio más sanjuanino: la nueva joyita que se volvió viral

Gala Patria y desfile en San Juan: todos los detalles de cómo se honrará la Revolución de Mayo

Arrancó una tarea clave para prevenir cortes de luz durante los vientos en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El puma que sorprendió a un grupo de investigadores de la UNSJ en Rivadavia, durante la mañana de este miércoles.
Inesperado

En Rivadavia, fueron a trabajar y se encontraron un puma en el patio: tremendo operativo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Agustín Emanuel Vila y Juan Valentín Tello Giménez
Novedades

Asalto y violación en Concepción: la presunta víctima habló y su testimonio dejó en jaque a los sospechosos

Imagen ilustrativa
Ataque en un loteo

Abrieron el depósito de una obra en construcción en Rawson y se llevaron costosas máquinas

Piñas en un bar del centro sanjuanino minutos antes del partido de Boca
Escándalo

Piñas en un bar del centro sanjuanino minutos antes del partido de Boca

Leonardo Andrada frente al juez.
Violencia intrafamiliar

Un expolicía sanjuanino denunció a su hijo por una golpiza y lo hizo meter preso

Gracias a los vecinos, dos hermanos terminaron presos por vender droga en Chimbas
Allanamiento

Gracias a los vecinos, dos hermanos terminaron presos por vender droga en Chimbas

Te Puede Interesar

EN VIVO: arrancó el juicio contra el menor que atropelló y mató a Lucia Rubiño; el padre de la víctima pidió la cárcel para el acusado
Minuto a minuto

EN VIVO: arrancó el juicio contra el menor que atropelló y mató a Lucia Rubiño; el padre de la víctima pidió la cárcel para el acusado

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Paso de Agua Negra ofrece paisajes cautivantes entre San Juan y Coquimbo.  
Expectativa

El Paso de Agua Negra, cerquita de alcanzar un récord histórico de estar abierto

Buscan desesperadamente a una anciana en San Juan: tiene demencia senil
Preocupación

Buscan desesperadamente a una anciana en San Juan: tiene demencia senil

El Gobierno nacional logró la media sanción para la Ley Hojarasca en Diputados y apunta a eliminar cerca de 70 normas
Diputados

El Gobierno nacional logró la media sanción para la Ley Hojarasca en Diputados y apunta a eliminar cerca de 70 normas

Imagen extraída de la película Difunta Correa, la verdadera historia”, de Pepe de la Colina.
Ciencia y fe

El misterio de la Difunta Correa: buscan documentos que prueben su paso por la historia y ya hay pistas