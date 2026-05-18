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¡Una genia!

Distinguieron a una estudiante sanjuanina de Medicina por asistir a un hombre en un colectivo

El hecho se conoció en los últimos días y ocurrió a bordo de una unidad de la Red Tulum. La joven intervino cuando un pasajero mayor se descompensó y perdió el conocimiento. Desde la universidad destacaron su accionar y formación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En los últimos días se conoció el reconocimiento a María Sol Naranjo, estudiante de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica de Cuyo, por su intervención ante una emergencia ocurrida en el transporte público de San Juan.

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El episodio tuvo lugar en una unidad de la línea 242 de la Red Tulum, en las inmediaciones de calle Urquiza, cuando un pasajero mayor se descompensó y perdió el conocimiento en pleno viaje.

Según detallaron desde la casa de estudios, la joven actuó con rapidez, calma y profesionalismo. En ese contexto, realizó una evaluación inicial del estado del hombre, logró estabilizarlo y coordinó su traslado hacia una sala sanitaria cercana para su correcta atención.

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El accionar de la estudiante no solo permitió asistir al pasajero en un momento crítico, sino que además generó el reconocimiento espontáneo de quienes se encontraban en el colectivo, así como también de la comunidad académica.

A través de un comunicado oficial, desde la Facultad de Ciencias Médicas valoraron la intervención y destacaron su vocación y capacidad de respuesta en una situación de emergencia. En ese sentido, subrayaron que su desempeño refleja la formación que reciben los futuros profesionales de la institución.

“Celebramos su vocación, su capacidad de respuesta bajo presión y el reflejo fiel de la formación que brindamos: médicos y médicas preparados para cuidar a las personas donde más se los necesita”, expresaron.

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