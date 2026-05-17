After clandestino: la policía frenó la fiesta de 100 personas en un boliche de Capital a las 11 de la mañana

Hay gente a la que el fin de semana le queda irremediablemente corto, y después están los clientes del conocido boliche, bajo el nombre "Molly". Para unas 100 personas , la noche de Capital no terminó a las 5, ni a las 6, ni a las 7 de la mañana. Se hicieron las 11 y media de un día radiante y ellos seguían ahí, firmes junto al vaso, desafiando las leyes de la física, del sueño y, por supuesto, del Código de Faltas.

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El operativo comenzó exactamente a las 11:28 horas , tras un llamado al 911 que alertaba sobre lo obvio: música a niveles altos en plena Avenida Libertador . Cuando el personal del Comando Urbano se constituyó en el lugar, descubrió que no era un asado largo ni un cumpleaños familiar; era un "after" clandestino con todas las letras en el interior del boliche; expresaron fuentes policiales.

Sin embargo, los extasiados parroquianos no tomaron de buena manera que les apagaran las luces. Al ingresar la patrulla, un grupo de personas recibió a los uniformados a los empujones y golpes.

El saldo de la inesperada resistencia bailable afectó a los primeros efectivos en llegar: un oficial recibió golpes en el rostro, mientras que su compañera de patrulla sufrió las consecuencias de un violento forcejeo. Por fortuna, ninguno terminó con marcas visibles ni lesiones de gravedad.

Ante el desborde de energía -y de gente-, los efectivos tuvieron que solicitar apoyo urgente por radio. Al cabo de unos minutos, el boliche quedó rodeado de patrulleros. El personal de Leyes Especiales procedió a la clausura inmediata del local, debido a que se trataba de un evento público completamente fuera de regla, con un centenar de personas que se resistían a que el domingo continuara su curso normal.

La fiesta terminó, pero en la Comisaría 4ta y otras dependencias policiales, hacia donde fueron trasladados varios de los aprehendidos.

El caso ya está en manos de la Justicia. Desde la fiscalía se ordenó de inmediato que los policías agredidos sean revisados por el médico legista para certificar formalmente las agresiones. De resultar positivo, se radicará la denuncia penal correspondiente por lesiones, con la intervención de la UFI Genérica.