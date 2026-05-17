Manuel Quintar, del peronismo al mileísmo a la velocidad de una Cibertruck

Para la prensa nacional, de no mediar el Teslagate, probablemente Manuel Quintar hubiera seguido volando por debajo del radar hasta el fin de su mandato como diputado nacional, en diciembre del 2027.

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Congreso Al diputado nacional Quintar la grúa le llevó el Tesla Cibertruck porque no tenía patente

La potencia de su labor legislativa no va más allá de su condición de cofirmante de un proyecto para limitar salarios oficiales . Las otras piezas parlamentarias de su autoría son expresiones de beneplácito por la participación de pilotos argentinos en el Dakar 2026, y la declaración de interés de un congreso de derecho procesal. Fin.

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Haber aparcado su Tesla Cibertruck en el estacionamiento del Congreso, y la posterior remoción con la grúa por falta de patente convocó el interés de quiénes tenían ningún conocimiento de su existencia: ¿Quién es Manuel Quintar?

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Manuel Quintar nació en el seno de una familia poderosa de Jujuy, el 18 de enero de 1982.

La fortuna familiar se cimentó en el negocio de la salud privada. Quintar, abogado de profesión, es propietario del 33% de la firma Servicios Sociales de Salud SRL, empresa fundada en 2012 (continuidad con cambio de razón social de la clínica Quintar), y dedicada a la prestación de servicios sanitarios y la administración de clínicas. Esa empresa es propietaria de la clínica Los Lapachos, en San Salvador de Jujuy.

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Quintar, ya en el gobierno de Javier Milei, impulsó la designación de Evaristo Bautisto como director de la Unidad de Gestión Local (UGL) del PAMI en Jujuy.

Bautisto se desempeñaba anteriormente como el administrador y contador de Los Lapachos, el centro de salud privado de la familia. Esta movida terminó convirtiendo a los Lapachos en el prestador oligopólico de los servicios del PAMI.

image Evaristo Bautisto junto al secretario de Salud de la Nacion, Mario Lugones

Su trayectoria política tiene la rectitud de un meandro.

Su primera incursión en la política grande es la candidatura a diputado provincial por el Frente de Todos en 2021, en un ornamental onceavo lugar, en comicios en los que el frentetodismo colocó 6 legisladores.

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El Frente de Todos, conducido por Rubén Rivarola, reivindicaba la libertad de Milagro Sala. Claro que las acciones eran tan tenues, como eran poderosas las conexiones entre Rivarola y el gobernador Gerardo Morales, protagonistas de denunciados pactos políticos y empresariales. El peronista, aseguraban, había sido generosamente tratado en licitaciones y negocios con el estado jujeño que incluyeron publicidad, limpieza urbana, transporte, construcción, y salud.

image Rubén Rivarola y Gerardo Morales

Quintar llevó más allá de lo retorico la defensa de Milagro Sala. En 2022, horas antes de que Sala, que tenía pena morigerada por cuestiones de salud, volviera a la prisión efectiva, favoreció una internación. Ya en la Clínica Los Lapachos, Quintar propició un sistema flexible de visitas políticas (como la de Alberto Fernández), seguridad propia para mantenerla a salvo del rigor de los cancerberos oficiales, y “partes médicos protectores”.

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Finalmente, la experiencia frentetodista fue lo que fue, con la figura de Alberto Fernández arrastrando al peronismo a la derrota en 2023.

Pero Quintar se adelantó, transitó rápida y exitosamente el duelo, y apenas dos años después obtenía un escaño en la Cámara de Diputados de la Nación por La Libertad Avanza. La gestión la realizó el entonces armador estrella de Karina Milei, el cavallista Carlos Kikuchi, hoy un cuerpo frío más entre las bajas de las internas palaciegas.

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Joven, rico, instruido, deportista exitoso (ganó importantes competencias de motos en la modalidad enduro), Quintar fue visto por los libertarios como una figura alrededor de la cual se podría estructurar una boleta ganadora. Para eso se puso en caja a los sectores liberales y libertarios que venían trabajando en pos de la candidatura de Javier Miei, y el recién llegado se convirtió en referente. Apenas asumido consolidó el vínculo con los representantes en el gobierno nacional de otra de las poderosas familias del NOA, Lule Menem y Martín Menem. Esto lo depositó en el círculo áulico del karinismo, en virtud de lo que pudo, como señalamos antes, colocar a su ex administrador como jefe del PAMI jujeño.

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El escándalo suscitado por la Cibertruck que importó desde Miami (puesta en Argentina, los importadores coinciden en que tiene un costo siempre por encima de los 300.000 dólares) hizo que muchos ojos se posaran sobre la declaración jurada de Quintar.

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A fuer de no aburrir con un rosario de números, podríamos asumirla en 8 propiedades, 7 vehículos, entre ellos autos y motos de alta gama, cientos de millones de pesos declarados como ahorro, locales, terrenos y la participación accionaria como ya mentamos, en Los Lapachos.

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Quintar justificó a la importación de la Cibertruck desde distintos ángulos.

Desde lo logístico, aseguró que usará la camioneta para recorrer en campaña su provincia a la que, no esconde, pretende gobernar.

Desde lo patrimonial fue más escueto: “Con la mía”, dijo.

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Algunas polémicas

Ni Quintar ni su familia están exentos de episodios que van desde lo grave a lo gravísimo.

El diputado fue acusado por gremios jujeños de operar para quedarse desde su clínica con la poderosa obra social del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (Soeail), mediante la dilación del reconocimiento de las autoridades sindicales elegidas por los trabajadores. Entonces, sin solución de continuidad, trabajar para la disolución de la misma alegando la acefalía.

En lo personal, Quintar se hizo cargo de una denuncia realizada contra su hermano Omar por violación de una menor en una fiesta privada en 2019. Fue el mismo Quintar quien puso el caso en la prensa nacional al utilizar una cuestión de privilegio en la Cámara de Diputados para cargar contra jueces provinciales y miembros de la Corte Suprema de Jujuy, en junio de 2024. El diputado, en su condición de abogado, se hizo cargo de la defensa de su hermano. Actualmente el juicio está en la etapa del debate oral.