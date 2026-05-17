Sin ganas de ir tanto a las urnas: las razones de los sanjuaninos para apoyar la eliminación de las PASO nacionales

Las últimas PASO nacionales en San Juan fueron el 13 de agosto de 2023 para definir los candidatos que iban a competir en octubre por la Presidencia, el Parlasur y bancas en la Cámara de Diputados de la Nación.

La idea de Javier Milei de eliminar las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias ( PASO ) a nivel nacional tiene firme aceptación de la gente en San Juan . Al menos, así lo demuestra la última encuesta de TIEMPO DE SAN JUAN entre sus lectores, que se prenden de lleno en la discusión sobre el sistema electoral en Argentina, ese debate que tiene nuevo impulso tras la presentación formal del proyecto de ley de reforma política por parte del presidente al Congreso Nacional. En este marco, la opinión pública en San Juan muestra una tendencia favorable hacia esta iniciativa, motivada principalmente por razones de austeridad económica y una saturación respecto a la frecuencia de los turnos electorales.

Las PASO, creadas en el año 2009 bajo la Ley N° 26.571, son elecciones internas obligatorias que se realizan en toda Argentina para definir qué candidatos de cada partido político competirán en los comicios generales. En este proceso obligatorio participan todos los ciudadanos habilitados sin importar su afiliación política, votando el mismo día por las diferentes listas de cada espacio. Además de resolver las disputas internas de las coaliciones, funcionan como un filtro electoral porque exigen a cada partido alcanzar un piso mínimo del uno y medio por ciento de los votos para poder presentarse en la elección definitiva. Las elecciones PASO fueron utilizadas en cuatro elecciones presidenciales, 2011, 2015, 2019 y la más reciente en 2023. Para las legislativas del año pasado fueron suspendidas por una ley del Congreso, impulsada por la gestión mileísta, desde donde se aseguró que la medida implicaba un ahorro de 150 millones de dólares.

El relevamiento realizado por Tiempo de San Juan entre sus lectores permite desglosar los argumentos que sostienen esta postura mayoritaria de querer que desaparezcan, en sintonía con el libertario. El dato más significativo indica que el 32.1% de los participantes, representado por 3.474 votos, fundamenta su apoyo a la eliminación en que las PASO constituyen un gasto innecesario de fondos públicos que deberían ser costeados por las propias estructuras partidarias. Este argumento se alinea directamente con la premisa central del Poder Ejecutivo Nacional, que califica a las internas como una erogación injustificada para el erario público.

A este grupo se suma un 19.9% de los encuestados, equivalente a 2.154 votos, que manifiesta su respaldo a la reforma bajo la premisa de simplificar el calendario electoral, expresando que no desean acudir a las urnas tantas veces en un mismo año.

Al unir estas dos variantes, se observa que más de la mitad de los consultados se inclina por el fin del sistema actual. Es decir, un 52% de los sanjuaninos quiere que desaparezcan las PASO y que cada partido elija sus candidatos, de manera de ir directo a la votación general.

En la vereda opuesta, el rechazo a la medida se divide entre quienes priorizan la participación ciudadana en la elección de candidatos para evitar designaciones arbitrarias, con un 22.4% (2.424 votos) de las adhesiones, y aquellos que consideran que las primarias son vitales para la competencia de los partidos de menor estructura, que representan el 16.3% de la muestra (1.768 votos). Finalmente, existe un sector minoritario del 9.3% al que le resulta indiferente el desenlace de esta reforma (1.004 votos).

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La iniciativa enviada al Congreso no se limita a la supresión de las primarias. El proyecto, que ingresó oficialmente por la Cámara de Senadores el 22 de abril último, contempla cambios profundos en el financiamiento de la política y en los requisitos de representatividad. Entre sus puntos más destacados se encuentra la implementación de la "Ficha Limpia", que inhabilitaría como candidatos nacionales a personas con condenas penales confirmadas en segunda instancia por delitos de corrupción. Asimismo, la reforma propone que los partidos políticos resuelvan y financien sus internas con recursos propios, eliminando los aportes estatales para campañas y la publicidad audiovisual gratuita, a la vez que se incrementan los requisitos de presencia territorial, exigiendo personería jurídica en al menos diez distritos para ser considerado un partido nacional.

En el ámbito legislativo, la representación de San Juan en el Congreso refleja la fragmentación que el proyecto enfrenta para alcanzar la mayoría absoluta necesaria en ambas cámaras. El oficialismo, a través del diputado José Peluc de La Libertad Avanza, mantiene un apoyo cerrado a la medida, sosteniendo que las PASO son una encuesta costosa financiada por la gente. Por su parte, el bloque de Producción y Trabajo, que responde al gobernador Marcelo Orrego, ya definió su voto positivo tras una reciente reunión del gobernador con el ministro del Interior, Diego Santilli, bajo la premisa de la austeridad estatal y la optimización de recursos. En contraste, el peronismo alineado con el uñaquismo sostiene una postura crítica, argumentando que la reforma busca debilitar a la oposición, a pesar de que este mismo sector eliminó las PASO en el ámbito provincial durante su gestión. Esta complejidad política anticipa un debate intenso en el Congreso, donde las posturas se mueven entre la eliminación total y propuestas intermedias como la eliminación de la obligatoriedad del voto.