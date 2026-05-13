"Les pido perdón a los sanjuaninos": Martín Menem cruzó a Quintela por el conflicto con Vicuña

(De der, a izq): el gobernador Orrego, Karina Milei y Martin Menem, en San Juan la semana pasada. Menem luego hablo en una radio riojana y criticó fuerte al gobernador riojano Quintela tras el conflicto con Vicuña.

Luego de su paso por la feria minera de San Juan, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, lanzó durísimas críticas contra el gobernador riojano Ricardo Quintela, a raíz de la tensión generada por el conflicto entre La Rioja y la minera Vicuña y hasta pidió perdón a los sanjuaninos.

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“Aprovecho este medio para pedirle perdón a los sanjuaninos por la injerencia del gobierno de La Rioja en tratar de entorpecer ese camino de crecimiento que han emprendido hace más de 20 años”, dijo en Radio Fénix el dirigente libertario.

Sus palabras aludieron al conflicto suscitado luego de que una orden judicial frenara durante varios días el tránsito por el camino de Guandacol hacia el megaproyecto minero. Este lunes 11 de abril se conoció que el conflicto comenzó a destrabarse, tras una reunión entre Quintela y el jefe para Argentina de Vicuña, José Morea. Hoy, desde la minera se conocieron detalles de esa reunión.

Comparación entre San Juan y La Rioja

Menem formó parte de la comitiva que acompañó a Karina Milei a San Juan para el Día de la Minería, celebración que se dio en simultáneo con una feria minera multitudinaria que convocó a Ceos mineros, proveedores, empresas varias y público en general durante tres días la semana pasada.

En la entrevista radial, el riojano comparó el desarrollo minero sanjuanino con la situación riojana y sostuvo que ambas provincias tienen condiciones similares, aunque resultados completamente distintos. “Ayer estaban todos los gobernadores en la Expo Minera, menos Quintela”, disparó.

Luego describió el impacto económico que observó en San Juan durante la feria minera: “había casi 20.000 metros cuadrados de carpas, más de 440 empresas y más de 26.000 asistentes”.

El legislador contó además que visitó industrias vinculadas al sector -mencionó la visita a Caleras San Juan- y dijo sentirse impactado por el crecimiento económico y la infraestructura que genera la minería en San Juan.

“Tenemos casi la misma cantidad de kilómetros de montaña y la misma riqueza mineral. Pero uno ve cómo San Juan florece de manera impresionante mientras La Rioja está cada vez peor”, afirmó.

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La pelea por el acceso a Vicuña

Las declaraciones se producen luego de la fuerte tensión generada por el cierre del camino de Guandacol, una vía estratégica para acceder al proyecto Vicuña, considerado hoy uno de los desarrollos de cobre más importantes del mundo.

Según explicó Menem, tuvo que intervenir para intentar destrabar el conflicto entre la provincia y la empresa minera. “Tuve que intervenir personalmente con Vicuña para tratar de destrabar esa situación”, aseguró, y agregó que habló “infinidad de veces” con funcionarios riojanos, incluido el secretario general de la Gobernación, Ricardo Herrera.

El dirigente incluso sostuvo que en la propia localidad de Guandacol había malestar por el bloqueo, ya que impedía trabajar a pobladores y proveedores vinculados al proyecto. Esa situación fue corroborada por el equipo periodístico de Tiempo de San Juan que visitó la localidad.

Durante la entrevista, Menem también aseguró que el clima entre el sector minero y el gobierno riojano es cada vez más tenso. “Cuando uno habla con las empresas mineras, no quieren saber nada con Quintela”, afirmó.

En ese contexto, cuestionó la estrategia política y económica del mandatario provincial y aseguró que “La Rioja le pone palos en la rueda al capitalismo y al avance del sector privado”.

Incluso reveló que habló con el presidente Javier Milei para intentar que La Rioja fuera incluida en mecanismos de asistencia financiera nacional. “Lo hice personalmente y no hay un solo gesto de La Rioja”, sostuvo.

Grave advertencia

Sobre el final de la entrevista, Menem endureció aún más el tono y afirmó que Quintela “le está haciendo mucho daño a La Rioja”. “Hay una Argentina que avanza con todos los gobernadores en una dirección, y la oveja negra está haciendo mucho daño”, lanzó. Y concluyó: “Usted no tiene noción del daño que Quintela le está haciendo a La Rioja. La está aislando de la Argentina”.