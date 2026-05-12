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Polémica

Invasión a Cuba: diputados peronistas hablaron del "riesgo real" de que Argentina se involucre

El tema fue argumento de la ampliación del pedido de juicio político contra el presidente Javier Milei.

Por Agencia NA
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Un grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria encabezados por Juan Marino presentaron una ampliación del pedido de juicio político contra el presidente Javier Milei, en el cual advierten sobre la posibilidad de que el Poder Ejecutivo involucre materialmente a las Fuerzas Armadas argentinas en una agresión militar liderada por Estados Unidos contra la República de Cuba.

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La presentación vincula las recientes declaraciones del jefe de Estado argentino en el Instituto Milken con las amenazas públicas de Donald Trump de “tomar el control” de Cuba.

Milei expresó en Los Ángeles su expectativa de que el “modelo de la libertad” alcance los “últimos vestigios del comunismo”, en referencia explícita a Cuba y a Venezuela.

Estas declaraciones coinciden con el anuncio de Trump sobre el posible desplazamiento del portaaviones USS Abraham Lincoln hacia el Caribe y la ejecución del operativo “Lanza del Sur”.

Según el proyecto de resolución, “existe un riesgo concreto y verificable de colaboración material argentina con una eventual agresión a la República de Cuba, en virtud del DNU 264/2026, de la presencia presidencial a bordo del USS Nimitz, de la integración operacional argentina con el Estado Mayor Multinacional bajo mando estadounidense ya descripta y de los antecedentes de ofrecimiento público de ‘tropas y recursos’ formulados por el propio Presidente”.

“Este riesgo torna imperativo el ejercicio del control legislativo por la vía del juicio político, antes de que se consoliden hechos consumados de irreversible gravedad institucional”, indica el proyecto de Marino.

“Los asuntos de la guerra y de la paz no pertenecen a la discrecionalidad personal del Presidente: son materia constitucionalmente regulada y sometida al control del Congreso de la Nación”, sostiene el texto de la iniciativa.

El proyecto lleva además las firmas de los diputados Pablo Todero, Lorena Pokoik, Sabrina Selva, Hilda Aguirre, Gabriela Pedrali y Jorge Araujo Hernández.

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