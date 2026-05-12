martes 12 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Armas

Estados Unidos confirmó el megabuque nuclear "clase Trump": la polémica por su costo

El plan contempla quince embarcaciones con propulsión atómica, misiles hipersónicos y láseres de alta potencia, en medio de cuestionamientos del Congreso y la industria.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Lo que comenzó como un anuncio presidencial en diciembre de 2025 se ha materializado en el Plan de Construcción Naval para el año fiscal 2027, confirmando la creación de la clase Trump: una nueva estirpe de buques de guerra con propulsión nuclear y un costo sin precedentes en la historia naval de los Estados Unidos. El proyecto contempla la adquisición de 15 unidades entre los años 2028 y 2055, marcando un giro ambicioso y polémico en la estrategia de defensa de la superpotencia.

Lee además
un reconocido actor de star wars publico una foto de trump en su tumba y lo tildaron de enfermo
Fuerte posteo

Un reconocido actor de Star Wars publicó una foto de Trump en su tumba y lo tildaron de "enfermo"
trump anuncia un alto el fuego de tres dias en la guerra entre rusia y ucrania
Redes sociales

Trump anuncia un alto el fuego de tres días en la guerra entre Rusia y Ucrania

Un presupuesto de dimensiones históricas

El pilar central de este plan es el presupuesto naval para 2027, que asciende a 68.500 millones de dólares, lo que representa un incremento masivo del 57% respecto al año anterior. El buque líder de la clase, el USS Defiant, tiene un costo estimado de 17.470 millones de dólares, una cifra que supera incluso el valor de los portaaviones más modernos. Se espera que su construcción inicie en agosto de 2028, con una entrega proyectada para 2036. Las unidades subsiguientes tendrían costos decrecientes, estimados en 13.500 millones para el segundo buque y 12.000 millones para el tercero.

La decisión de que estos buques sean de propulsión nuclear no estuvo exenta de conflictos internos. Originalmente, el entonces secretario de Marina, John Phelan, calificó de "improbable" esta tecnología para la clase; sin embargo, tras su destitución en abril y el nombramiento del contraalmirante retirado Hung Cao, el plan fue ratificado con la propulsión nuclear como eje fundamental.

Especificaciones técnicas y arsenal futurista

La clase Trump no tiene equivalente en ninguna otra armada del mundo por sus dimensiones y capacidad tecnológica. Con una eslora de entre 260 y 270 metros y una manga de hasta 50 metros, estos megabuques podrán alcanzar velocidades superiores a los 30 nudos y albergar una tripulación de 800 personas, el triple que los destructores actuales.

El arsenal previsto para estas plataformas incluye tecnología de vanguardia diseñada para la guerra del futuro:

  • 128 celdas de lanzamiento vertical para misiles estándar.
  • Un sistema de 12 celdas para misiles hipersónicos de ataque de precisión.
  • Un riel electromagnético de 32 megajoules.
  • Sistemas de armas de energía dirigida (láser).
  • Radares AN-SPY-6 en su versión más avanzada.
  • Hangar con capacidad para aeronaves de despegue vertical, como el V-22 Osprey.

El alto consumo energético de estos sistemas de armas es, precisamente, lo que hace que la propulsión nuclear sea una necesidad técnica ineludible para la operatividad del buque.

Desafíos estratégicos e industriales

A pesar de su poderío, el programa enfrenta duras críticas. La Armada estadounidense cuenta actualmente con 291 buques, lejos de los 355 requeridos por ley. El debate de fondo es si concentrar recursos en 15 buques colosales es la mejor respuesta ante la amenaza de China, o si sería preferible una flota más numerosa de embarcaciones pequeñas y ágiles.

Por otro lado, la capacidad industrial de los astilleros estadounidenses está bajo máxima presión, con retrasos acumulados en programas de submarinos nucleares y compromisos internacionales como el acuerdo AUKUS con Australia.

Un futuro atado a la política

La viabilidad a largo plazo de la clase Trump es incierta. Al estar tan estrechamente vinculada a la figura del presidente, expertos señalan que el programa podría ser blanco de cancelaciones ante cambios en el equilibrio de poder en el Congreso o en la presidencia en 2028. El propio documento oficial del plan advierte que todos los elementos proyectados más allá de 2031 se encuentran actualmente "bajo revisión".

Seguí leyendo

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Ariel Eduardo Jaime en uno de los eventos sociales de su empresa.
En el banquillo del acusado

Un conocido empresario sanjuanino es juzgado por la supuesta golpiza y amenaza contra su expareja

Encontraron sin vida a un reconocido médico en Capital: investigan un posible crimen y robo
Revuelo en un edificio

Encontraron sin vida a un reconocido médico en Capital: investigan un posible crimen y robo

Confirmaron un paro de colectivos en San Juan: para cuándo
Oficial

Confirmaron un paro de colectivos en San Juan: para cuándo

Quién era el médico oncólogo sanjuanino hallado sin vida: hay sospechas de que su caso se trató de un crimen
Impacto en Capital

Quién era el médico oncólogo sanjuanino hallado sin vida: hay sospechas de que su caso se trató de un crimen

Es docente universitario y maneja un Uber en San Juan porque con su sueldo no llega al 10: Me la paso haciendo cuentas en la cabeza video
Crisis

Es docente universitario y maneja un Uber en San Juan porque con su sueldo no llega al 10: "Me la paso haciendo cuentas en la cabeza"

Te Puede Interesar

Góndolas vacías y una liquidación feroz: así está el Híper Libertad en sus últimos días
Cambio de dueños

Góndolas vacías y una liquidación feroz: así está el Híper Libertad en sus últimos días

Por Redacción Tiempo de San Juan
Confirmaron un paro de colectivos en San Juan: para cuándo
Oficial

Confirmaron un paro de colectivos en San Juan: para cuándo

Uno a uno, los dirigentes políticos sanjuaninos que fueron a la Marcha Federal Universitaria
Presencia

Uno a uno, los dirigentes políticos sanjuaninos que fueron a la Marcha Federal Universitaria

¿Se cae la hipótesis del crimen del médico Marinero?
En Capital

¿Se cae la hipótesis del crimen del médico Marinero?

En Mendoza aprobaron la reforma constitucional: para qué
Histórico

En Mendoza aprobaron la reforma constitucional: para qué