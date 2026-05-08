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Trump anuncia un alto el fuego de tres días en la guerra entre Rusia y Ucrania

“Este alto el fuego incluirá la suspensión de toda actividad militar y un intercambio de 1.000 prisioneros de cada país”, escribió el mandatario estadounidense en la red Truth Social.

Por Agencia NA
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes un alto el fuego de tres días en la guerra entre Rusia y Ucrania, el 9, 10 y 11 de mayo.

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“Este alto el fuego incluirá la suspensión de toda actividad militar y un intercambio de 1000 prisioneros de cada país”, escribió el mandatario estadounidense en la red Truth Social. Trump dijo que la solicitud de alto el fuego “la hice directamente yo”, y que agradecía “enormemente su aceptación” por parte del presidente ruso, Vladimir Putin y el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

Recordó que para la fecha propuesta de alto el fuego, en Rusia se celebra el Día de la Victoria, al igual que en Ucrania, “que también desempeñó un papel importante en la Segunda Guerra Mundial”.

“Espero que sea el principio del fin de una guerra muy larga, sangrienta y duramente librada”, se esperanzó Trump sobre el anuncio de cese del fuego entre Rusia y Ucrania.

Trump aclaró que mientras tanto “continúan las conversaciones para poner fin a este gran conflicto, el mayor desde la Segunda Guerra Mundial, y cada día estamos más cerca de lograrlo”.

Rusia había anunciado previamente un alto el fuego unilateral del 8 al 9 de mayo para conmemorar el sábado el Día de la Victoria en la Segunda Guerra Mundial.

Ucrania había declarado anteriormente que también había ofrecido una tregua el 5 y 6 de este mes, pero que Moscú la había ignorado.

Aceptación de Zelenski

Al respecto, Zelenski escribió en X que “hoy, en el marco del proceso de negociación mediado por el lado estadounidense, recibimos el acuerdo de Rusia para llevar a cabo un intercambio de prisioneros en el formato de 1.000 por 1.000. También debe establecerse un régimen de alto el fuego el 9, 10 y 11 de mayo”.

“Ucrania está trabajando de manera constante para traer a su gente de vuelta del cautiverio ruso. He instruido a nuestro equipo para que prepare de inmediato todo lo necesario para el intercambio”, sostuvo el mandatario ucraniano.

“Un argumento adicional para Ucrania en la determinación de nuestra posición ha sido siempre la resolución de una de las cuestiones humanitarias clave de esta guerra: a saber, la liberación de los prisioneros de guerra. La Plaza Roja nos importa menos que las vidas de los prisioneros ucranianos que pueden ser traídos a casa”, dijo.

Tras agradecer a Trump y a su equipo su “implicación diplomática productiva”, comentó que esperaba que Estados Unidos asegure que el lado ruso cumpla con estos acuerdos.”

Posición de Rusia

La iniciativa de establecer un alto el fuego y de intercambiar prisioneros de guerra entre Rusia y Ucrania se desarrolla a partir de la reciente conversación entre Vladímir Putin y Donald Trump, informó el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov, según el portal RT.

“Por encargo del presidente de la Federación de Rusia, Vladímir Putin, confirmo que la parte rusa acepta la iniciativa que acaba de proponer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, relativa a un alto el fuego para el intercambio de prisioneros de guerra entre Rusia y Ucrania”, dijo Ushakov a periodistas.

Añadió que Moscú aceptó la iniciativa de Trump de un alto el fuego del 9 al 11 de mayo y de realizar un intercambio de prisioneros con Kiev según la fórmula “1.000 por 1.000”.

Ushakov subrayó la importancia de que esta iniciativa de tregua esté vinculada al 81º aniversario de la victoria sobre el nazismo.

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