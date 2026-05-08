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Primero la cuota alimentaria, después las vacaciones: EE.UU. se pone firme con los padres que no pagan

A partir de este viernes, el Departamento de Estado comenzará a revocar los pasaportes estadounidenses de miles de padres que adeuden una cantidad significativa de manutención infantil impaga.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El Departamento de Estado de los Estados Unidos comenzará a revocar los pasaportes estadounidenses de miles de padres que adeuden una cantidad significativa de manutención infantil impaga.

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El departamento informó a The Associated Press el jueves que las revocaciones empezarían este viernes y se centrarían en aquellos que deben 100.000 dólares o más. Eso se aplicaría a unos 2.700 titulares de pasaportes estadounidenses, según las cifras suministradas al Departamento de Estado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).

El programa de revocación, cuyos planes fueron reportados por primera vez por la AP en febrero, pronto se ampliará enormemente para cubrir a los padres que deban más de 2.500 dólares en manutención infantil impaga, el umbral establecido por una ley de 1996 poco aplicada, según indicó el Departamento de Estado.

No estaba claro el jueves cuántos titulares de pasaportes deben más de 2.500 dólares porque el HHS todavía está recopilando datos de las agencias estatales que rastrean las cifras, pero los funcionarios señalaron que podría abarcar a muchos miles de personas más.

Hasta esta semana, solo aquellos que solicitaban renovar sus pasaportes estaban sujetos a la penalización. Bajo la nueva política, el HHS informará al Departamento de Estado sobre todos los pagos atrasados de más de 2.500 dólares y a los padres en ese grupo con pasaportes se les revocarán sus documentos, señaló el departamento.

"Estamos ampliando una práctica de sentido común que ha demostrado ser eficaz para lograr que quienes deben manutención infantil paguen su deuda", afirmó la subsecretaria de Estado para Asuntos Consulares, Mora Namdar. "Una vez que estos padres resuelvan sus deudas, podrán disfrutar nuevamente del privilegio de un pasaporte estadounidense".

Desde que la AP informó sobre la expansión del programa el 10 de febrero, el departamento dijo que había "visto datos de que cientos de padres tomaron medidas y resolvieron sus atrasos con las autoridades estatales desde que se conoció la noticia de que el Departamento de Estado comenzaría a revocar pasaportes de manera proactiva".

"Si bien no podemos confirmar la causalidad en todos esos casos, estamos tomando esta medida precisamente para impulsar a estos padres a hacer lo correcto por sus hijos y por la ley de los Estados Unidos", afirmó el departamento.

Incluso antes de que se ampliara la política, el departamento señaló que el programa había sido una "herramienta poderosa" para lograr que los padres paguen lo que debían. Indicó que desde que comenzó formalmente en 1998, los estados habían recaudado unos 657 millones de dólares en atrasos, incluidos más de 156 millones de dólares en más de 24.000 pagos individuales de suma global durante los últimos cinco años.

Aquellos cuyos pasaportes sean revocados bajo el programa serán notificados de que no podrán usar sus documentos para viajar y tendrán que solicitar un nuevo pasaporte una vez que se confirme que sus deudas han sido pagadas.

Un titular de pasaporte que se encuentre en el extranjero al momento de la revocación deberá visitar una embajada o consulado de los Estados Unidos para obtener un documento de viaje de emergencia que le permita regresar a los Estados Unidos.

FUENTE: Clarín

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