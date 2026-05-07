Lula, tras el encuentro con Trump en la Casa Blanca: "Hablamos de...

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, mantuvieron una reunión este jueves en el Despacho Oval de la Casa Blanca, seguido de un almuerzo, en un intento por reimpulsar las relaciones bilaterales tras una serie de controversias.

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“Decidimos hablar de esos temas que parecían tabú”, dijo Lula, quien puso de relieve que Brasil y Estados Unidos dieron un paso importante para consolidar la relación.

“Las dos democracias más grandes del continente pueden servir de ejemplo para el mundo”, afirmó Lula, en una conferencia de prensa realizada en la Embajada brasileña en Washington, según Globo.com. En total, el encuentro entre ambos mandatarios se extendió tres horas, y si bien estaba prevista una conferencia de prensa conjunta, el plan se modificó a último momento.

Según una fuente de TV Globo, Lula da Silva solicitó que toda su comitiva, incluyendo a quienes dominan el inglés, hablara portugués durante la reunión con Trump y su equipo en la Casa Blanca.

“Brasil está dispuesto a dialogar sobre cualquier tema con cualquier país del mundo. No hay temas prohibidos. Lo único a lo que no renunciaremos es a nuestra democracia y nuestra soberanía”, destacó el mandatario brasileño.

Lula también hizo hincapié en que Brasil está abierto a forjar alianzas internacionales con diferentes países, sin restricciones geopolíticas.

Durante la rueda de prensa, Lula afirmó que alentaba a Trump a buscar un acuerdo de paz con Irán. Declaró estar “totalmente en contra” del ataque estadounidense e israelí contra Irán y que para resolver los problemas, “existe la diplomacia”.

Reiteró que los estadounidenses están pagando un alto precio por la guerra a través de los elevados precios del combustible y la inflación.

Como sugerencia, Lula dijo haberle entregado a Trump una copia del acuerdo que negoció en 2010, durante su segundo mandato, junto con Turquía, mediante el cual, según él, convenció a Irán de comprometerse a no desarrollar armas nucleares. En aquel entonces, el presidente de Estados Unidos era Barack Obama. El acuerdo fue invalidado por Estados Unidos.

Al ser preguntado sobre una posible injerencia de Trump en las elecciones presidenciales de este año, Lula afirmó que no lo creía.

“Interfirió en las elecciones de 2022 y perdió porque yo gané”, dijo. “Creo que se comportará como el presidente de Estados Unidos, dejando que el pueblo brasileño decida su propio destino. Nuestra relación es muy buena, algo que muchos dudaban que pudiera suceder. ¿Sabes eso del amor a primera vista?”.

Al ser consultado si temía que Estados Unidos impusiera nuevos aranceles a Brasil -uno de los ejes centrales del encuentro-, Lula respondió: “Mírenme: ¿me veo optimista o pesimista? Soy muy optimista”.

Tras tres horas de conversaciones a puerta cerrada en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, Lula y Trump acordaron que sus equipos celebrarán otra reunión en un plazo de 30 días para avanzar en las negociaciones sobre los aranceles de importación de productos brasileños que entran en Estados Unidos.

Ante una pregunta, Lula afirmó que Cuba desea dialogar y encontrar una solución para poner fin al embargo estadounidense, y que Trump le aseguró que no contempla invadir la isla.

También dijo haber hablado con Trump sobre los cambios que viene proponiendo en el Consejo de Seguridad de la ONU. “La ONU necesita una reforma. (…) Son los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, tienen derecho de veto. Nosotros somos co-árbitros”.

El ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, detalló a su vez los temas tratados en la reunión, como aranceles, comercio, crimen organizado y minerales críticos. “La reunión fue muy productiva y ahora tenemos áreas en las que trabajar”.

Por su parte, en una publicación en Truth Social, Trump informó que había conversado con Lula sobre “muchos temas”, incluyendo asuntos comerciales y arancelarios. “La reunión fue muy productiva”, dijo.

“Acabo de concluir mi reunión con Luiz Inácio Lula da Silva, el dinámico presidente de Brasil. Hablamos de muchos temas, incluyendo el comercio y, específicamente, los aranceles. La reunión salió muy bien”, dijo Trump.

“Nuestros representantes tienen reuniones programadas para discutir algunos puntos clave. Se programarán otras reuniones en los próximos meses según sea necesario”, escribió el presidente de Estados Unidos.

Lula llegó a la Casa Blanca poco después del mediodía. La reunión había sido previamente negociada por los equipos de ambos países, con la expectativa de abordar diversos temas, como el comercio, la lucha contra el crimen organizado, así como cuestiones geopolíticas y minerales críticos.

El mes pasado, Brasil y Estados Unidos anunciaron un acuerdo de cooperación mutua destinado a combatir el tráfico internacional de armas y drogas.

Esta colaboración prevé el intercambio de información sobre las incautaciones realizadas en las oficinas de aduanas de ambos países, con el fin de permitir una investigación rápida de los patrones, las rutas y los vínculos entre los remitentes y los destinatarios de productos ilícitos.

La delegación brasileña que viajó a Washington con Lula estuvo integrada por los ministros de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira; Justicia y Seguridad Pública, Wellington César; Finanzas, Dario Durigan; Fomento, Industria, Comercio y Servicios, Márcio Elias Rosa; Minas y Energía, Alexandre Silveira; y el director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues.

Desde 2025, las relaciones comerciales entre Brasil y Estados Unidos atraviesan un período de tensión derivado de las políticas arancelarias adoptadas por el presidente Donald Trump, quien reinstauró medidas proteccionistas ya implementadas durante su primer mandato, recordó Agencia Brasil.

El ciclo de disputas comenzó con la imposición de aranceles del 25% a las importaciones de acero y aluminio , lo que afectó directamente a Brasil, uno de los principales proveedores de estos productos al mercado norteamericano.

Las justificaciones presentadas por Estados Unidos para tales medidas combinaban argumentos económicos y políticos.

También hubo críticas al Tribunal Supremo brasileño, en el contexto de las decisiones del Poder Judicial brasileño relacionadas con el caso del expresidente Jair Bolsonaro, condenado por los intentos de golpe de Estado que culminaron el 8 de enero de 2023.