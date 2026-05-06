Israel ataca suburbios de Beirut buscando a un alto comandante de Hezbolá

Israel lanzó el miércoles por la noche su primer ataque aéreo contra los suburbios del sur de Beirut desde que entró en vigor el alto el fuego con Líbano a mediados de abril, informó el canal de televisión libanés Al-Jadeed.

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Un buque de guerra israelí disparó tres misiles contra un edificio de departamentos en el municipio de Haret Hreik, causando graves daños y obligando a las ambulancias a acudir al lugar, según la Agencia Nacional de Noticias (NNA) de Líbano.

La agencia también informó de intensos vuelos a baja altitud de drones militares israelíes sobre Beirut y sus suburbios del sur.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Israel Katz, confirmaron el ataque aéreo en un comunicado conjunto, en el que afirmaron que tenía como objetivo a Malki Blout, comandante de la Fuerza Radwan de Hezbolá, “en un intento de neutralizarlo”.

Blout era “responsable de dirigir el fuego hacia comunidades israelíes y atacar a soldados”, según el comunicado.

Según la cadena estatal israelí Kan TV, funcionarios de seguridad israelíes creen que Blout murió en el ataque, que, según afirman, fue coordinado con Estados Unidos.

La agencia de noticias NNA informó que los ataques aéreos y de artillería israelíes del miércoles causaron la muerte de al menos 17 personas y dejaron decenas de heridos en el sur y el este del Líbano, incluyendo al alcalde de una aldea y tres miembros de su familia.

Hezbolá reivindicó ataques de represalia contra vehículos militares israelíes y concentraciones de tropas. La violencia se produjo a pesar del alto el fuego que entró en vigor a medianoche entre el 16 y el 17 de abril.

Más temprano, el jefe del Ejército de Israel, Eyal Zamir, visitó el sur de Líbano este miércoles luego de una nueva serie de ataques aéreos israelíes contra objetivos libaneses, y dijo a los comandantes que no tienen “ningún límite” en las operaciones contra Hezbolá.

Zamir lo dijo mientras la televisión LBCI libanesa informaba que la próxima semana podría realizarse una tercera ronda de conversaciones de paz entre Israel y Líbano en Washington, aunque no hubo alguna confirmación oficial inmediata.

A pesar de los llamados libaneses para detener los ataques y del frágil cese al fuego que entró en vigor el mes pasado, los ataques israelíes han continuado.