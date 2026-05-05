Otro tiroteo en un shopping de EEUU dejó muertos y heridos

Dos personas murieron y otras tres resultaron heridas durante un tiroteo ocurrido hoy martes cerca de un centro comercial al norte de Dallas, en el estado de Texas, informó la policía local.

De acuerdo con el jefe de policía de Carrollton, Roberto Arredondo, el tiroteo ocurrió en K Towne Plaza, en una zona conocida como Koreatown en Carrollton, a cerca de 32,1 kilómetros al norte de Dallas.

El agresor, un hombre armado de 69 años de edad, fue arrestado a unos cuantos kilómetros de distancia en una tienda de abarrotes después de una breve persecución a pie, dijo Arredondo. No fue un acto aleatorio con arma de fuego y las víctimas conocían a su agresor, dijo el jefe de la policía.

“Tenemos entendido que hay una relación de negocios”. El jefe de la policía agregó que ya no hay ninguna amenaza y que el incidente no fue un crimen de odio. Imágenes de video mostraron una gran presencia policiaca en el lugar de los hechos. Las autoridades exhortaron a la gente a evitar la zona mientras investigan el caso.