Cerraron la Casa Blanca por un tiroteo

Un individuo resultó herido de bala este lunes por agentes del orden público cerca del Monumento a Washington, según informó el Servicio Secreto, y la Casa Blanca, donde el presidente estadounidense, Donald Trump, asistía a una pequeña reunión de negocios, debió permanecer brevemente cerrada.

Según el Servicio Secreto de Estados Unidos, una persona resultó herida de bala por agentes del orden cerca del Monumento a Washington.

“Personal del Servicio Secreto de EE. UU. se encuentra en el lugar de un tiroteo en el que se vieron involucrados agentes de policía en la intersección de la calle 15 y la avenida Independence en Washington DC”, se lee en un comunicado publicado en redes sociales. “Una persona resultó herida de bala por las fuerzas del orden”, reportaron el sitio DW y la cadena NBC.

El subdirector del Servicio Secreto, Matt Quinn, declaró posteriormente que el sospechoso abrió fuego tras ser confrontado por agentes de policía, quienes respondieron.

Según los informes, un transeúnte fue golpeado por el sospechoso. Se desconoce su estado de salud, pero un portavoz del departamento de bomberos local informó a la Associated Press, citada por DW, que los servicios de emergencia trasladaron a un hombre adulto al hospital y atendieron a un joven, aparentemente adolescente, por heridas leves.

Según los informes la cercana Casa Blanca, donde el presidente estadounidense, Donald Trump, asistía a una pequeña reunión de negocios, fue cerrada temporalmente.

Casi al mismo tiempo, los miembros de la prensa fueron evacuados del jardín norte de la Casa Blanca.

Agentes del Servicio Secreto salieron corriendo con sus armas largas desenfundadas e instaron a los miembros de los medios de comunicación a entrar corriendo a la sala de prensa de la Casa Blanca.

El vicepresidente JD Vance transitó por la zona en una caravana de vehículos poco antes del tiroteo, pero, según los informes, no hay indicios de que fuera un objetivo.

El incidente provocó una importante presencia policial, poco más de una semana después de que un hombre armado intentara irrumpir en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca con pistolas y cuchillos. Cole Tomas Allen fue acusado en relación con ese incidente, en el que un agente del Servicio Secreto resultó herido.