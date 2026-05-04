Irán y Estados Unidos siguen lejos de llegar a un acuerdo

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, declaró este lunes que la respuesta de Estados Unidos a la propuesta de paz de 14 puntos de Teherán es difícil de evaluar, citando el historial de Washington de "hacer exigencias poco realistas".

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El portavoz en su conferencia de prensa semanal en Teherán, confirmó que Irán había recibido la respuesta estadounidense a través de Pakistán, que actuó como mediador, pero se negó a dar detalles.

"El mensaje de Estados Unidos se recibió a través de Pakistán. Dada la práctica estadounidense de hacer exigencias excesivas e irrazonables, no es fácil revisar esta respuesta", precisó.

Baghaei afirmó que Irán está tratando con una parte que "cambia constantemente de opinión", lo que complica cualquier avance diplomático.

Subrayó que Irán solo negociará el fin de la guerra y no discutirá otros temas, incluido su programa nuclear, según un cable de Xinhua que toma la Agencia Noticias Argentinas.

En respuesta a la descripción del presidente Donald Trump de permitir el paso de barcos por el estrecho de Ormuz como un "gesto humanitario", Baghaei rechazó la caracterización, diciendo que el mundo no acepta "las afirmaciones estadounidenses de humanitarismo".

Puntualizó que Estados Unidos no puede escapar de un "atolladero autoinfligido" en la región repitiendo errores del pasado.

Baghaei también advirtió que las amenazas no surtirían efecto contra Irán y afirmó que las recientes tensiones en el estrecho eran consecuencia directa de los ataques militares estadounidenses e israelíes contra Irán.

Ormuz había sido una vía marítima segura antes de los ataques estadounidenses

Añadió que la vía marítima había sido segura para la navegación internacional antes de que comenzaran los ataques.

Llamó finalmente a la comunidad internacional para que responsabilice a Estados Unidos e Israel por "crear inestabilidad deliberadamente" en aguas regionales.

FUENTE: Agencia NA