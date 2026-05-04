lunes 4 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Medio Oriente

Irán y Estados Unidos siguen lejos de llegar a un acuerdo

Teherán afirma que la respuesta de Estados Unidos a su propuesta de paz de 14 puntos es difícil de aceptar.

Por Agencia NA
image

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, declaró este lunes que la respuesta de Estados Unidos a la propuesta de paz de 14 puntos de Teherán es difícil de evaluar, citando el historial de Washington de "hacer exigencias poco realistas".

Lee además
iran insta a estados unidos a optar por la diplomacia tras presentar nueva propuesta de paz
Conflicto bélico

Irán insta a Estados Unidos a optar por la diplomacia tras presentar nueva propuesta de paz
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
En cartas

Trump declara el fin de las hostilidades con Irán y abre un frente legal en el Congreso

El portavoz en su conferencia de prensa semanal en Teherán, confirmó que Irán había recibido la respuesta estadounidense a través de Pakistán, que actuó como mediador, pero se negó a dar detalles.

"El mensaje de Estados Unidos se recibió a través de Pakistán. Dada la práctica estadounidense de hacer exigencias excesivas e irrazonables, no es fácil revisar esta respuesta", precisó.

Baghaei afirmó que Irán está tratando con una parte que "cambia constantemente de opinión", lo que complica cualquier avance diplomático.

Subrayó que Irán solo negociará el fin de la guerra y no discutirá otros temas, incluido su programa nuclear, según un cable de Xinhua que toma la Agencia Noticias Argentinas.

En respuesta a la descripción del presidente Donald Trump de permitir el paso de barcos por el estrecho de Ormuz como un "gesto humanitario", Baghaei rechazó la caracterización, diciendo que el mundo no acepta "las afirmaciones estadounidenses de humanitarismo".

Puntualizó que Estados Unidos no puede escapar de un "atolladero autoinfligido" en la región repitiendo errores del pasado.

Baghaei también advirtió que las amenazas no surtirían efecto contra Irán y afirmó que las recientes tensiones en el estrecho eran consecuencia directa de los ataques militares estadounidenses e israelíes contra Irán.

Ormuz había sido una vía marítima segura antes de los ataques estadounidenses

Añadió que la vía marítima había sido segura para la navegación internacional antes de que comenzaran los ataques.

Llamó finalmente a la comunidad internacional para que responsabilice a Estados Unidos e Israel por "crear inestabilidad deliberadamente" en aguas regionales.

FUENTE: Agencia NA

Temas
Seguí leyendo

Trump descarta la última propuesta de Irán para el fin de la guerra en Medio Oriente

Con mediación de Pakistán, Irán envió una nueva propuesta de paz a Estados Unidos

Ejército iraní ratificó que ningún barco puede circular por Ormuz sin autorización

El jefe de la Fuerza Aérea británica afirmó que la defensa de las Islas Malvinas es "innegociable"

Detuvieron a un sujeto que planeaba atentar contra dos de las hijas de la reina Máxima Zorreguieta

Le tiró pintura negra al vestido de su cuñada para arruinarle la boda y terminó presa

Argentina retrocede en el ranking de libertad de prensa mundial: en qué puesto está

Gran Bretaña promulga ley antitabaco para crear una generación libre de humo

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Perdón Carlos Héctor Velázquez, el jubilado sanjuanino abandonado dos veces
Opinión

Perdón Carlos Héctor Velázquez, el jubilado sanjuanino abandonado dos veces

Un hombre se quedó dormido al volante y embistió de atrás a una familia: un bebé se salvó de milagro
Irresponsabilidad

Un hombre se quedó dormido al volante y embistió de atrás a una familia: un bebé se salvó de milagro

La particular escena de un puma comiendo un caballo a la vera de una ruta en Valle Fértil. Foto: Captura video Info Valle Fértil.
Naturaleza pura

Filmaron a un puma comiendo un caballo en una ruta sanjuanina

De la tribuna al sillón grande de Trinidad: quién es el ex jugador campeón que agarró la presidencia del León
Sentido de pertenencia

De la tribuna al sillón grande de Trinidad: quién es el ex jugador campeón que agarró la presidencia del León

Foto San Juan Antiguo, como se ve la iglesia desde la calle.
Movida patrimonial

Santas razones para no demoler la historia: la cruzada por las ruinas de la Iglesia de Trinidad

Te Puede Interesar

Detuvieron al padre del niño de 4 años que se descompensó y dio positivo en cocaína. La UFI Cavig investiga el hecho.
Caso grave en Rawson

Detuvieron al padre del nene de 4 años que se descompensó y dio positivo en cocaína

Por Redacción Tiempo de San Juan
Eduardo Elsztain, dueño de la mina Casposo viene al acto de reinaguración de la operacion minera: la mina de oro reinicia su producción con una planta reacondicionada y un esquema que combina empleo local y procesamiento de mineral de Hualilán.
Visita Calingasta

Eduardo Elsztain, el empresario del momento; viene a reinaugurar su mina de oro en San Juan

Escándalo Branka Motors: piden la detención inmediata de los dueños por estafar a 358 personas más de $500.000.000 video
No hubo final feliz

Escándalo Branka Motors: piden la detención inmediata de los dueños por estafar a 358 personas más de $500.000.000

El ratón colilargo es el principal transmisor del hantavirus.
Salud

Alarma en el país por tres muertes por hantavirus: cuál es la situación en San Juan

Álvarez, Pampita y Brisa Mallea.
Judiciales

Hombre quemado en Capital: sobreseyeron a "Pampita" y condenaron a sus dos cómplices