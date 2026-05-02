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Conflicto bélico

Irán insta a Estados Unidos a optar por la diplomacia tras presentar nueva propuesta de paz

Teherán sostiene que Washington debe decidir entre avanzar en las negociaciones o continuar con una estrategia de confrontación.

Por Agencia NA
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Irán afirmó este sábado que Estados Unidos debe elegir entre la vía diplomática o la confrontación, tras haber presentado una nueva propuesta para poner fin de forma permanente al conflicto entre ambos países, que el presidente estadounidense, Donald Trump, consideró “insatisfactoria”.

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“Ahora la pelota está en el campo de Estados Unidos, que debe elegir entre el camino de la diplomacia o la continuidad de una estrategia basada en la confrontación”, declaró el viceministro iraní de Exteriores, Kazem Gharibabadi, durante una reunión en Teherán con varios embajadores extranjeros, en la que expuso los detalles de la iniciativa, según informó la agencia iraní Mehr y reproduce la Agencia Noticias Argentinas.

Gharibabadi explicó que la propuesta fue entregada a Pakistán, país que actúa como mediador en las negociaciones de paz con Washington, y sostuvo que Teherán mantiene su apuesta por una solución diplomática, aunque está preparado para responder ante cualquier nueva agresión de Estados Unidos o de su aliado, Israel.

“La República Islámica de Irán, con el objetivo de garantizar sus intereses y seguridad nacional, está preparada para ambas vías”, subrayó el diplomático iraní, quien no obstante expresó la desconfianza de Teherán hacia Washington y cuestionó la sinceridad estadounidense en el proceso negociador.

Las declaraciones se producen en un momento de estancamiento de las conversaciones, después de que Trump afirmara que la última propuesta iraní no cumplía con las expectativas de su Administración. Según medios estadounidenses, Teherán habría ofrecido el fin definitivo de la guerra y la reapertura del estrecho de Ormuz a cambio del levantamiento del cerco impuesto por Estados Unidos sobre puertos y buques iraníes, dejando la negociación sobre su programa nuclear para una fase posterior.

Irán y Estados Unidos mantuvieron reuniones de alto nivel en Islamabad los pasados 11 y 12 de abril, sin lograr un acuerdo para poner fin al conflicto iniciado el 28 de febrero. Actualmente, las hostilidades permanecen suspendidas bajo una tregua prorrogada para facilitar el diálogo, aunque sin avances concretos hasta el momento.

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